2年後要結婚！他想買房「請女友負擔房貸」被拒　網風向一面倒

▲原PO想買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果與伴侶有結婚的打算，其中一方買房了，另一方需要幫忙分擔嗎？近日有網友發文表示，他最近決定買房，一個月約莫要付4萬元的貸款，因此有意請女友一起負擔，然而對方起初答應，後來卻反悔，讓他實在不能理解。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「買房請女友分擔有錯嗎」為標題發文，提到他和女友交往5年了，預計2年後結婚。他們目前租屋，雖然房租2萬元，但女友只有付5000元。

原PO透露，他最近有意買房，經計算，未來每個月都必須繳4萬元的房貸，若女友願意負擔1萬5000元，每月3萬元內還在他的能力範圍之內。然而，女友起初答應付1萬5000元，後來卻反悔，覺得房子並沒有自己的名字，為什麼要付錢？

原PO則提議，只要女友願意出一半的頭期款，房子也可以共同登記，但對方卻說自己沒錢，更嚷嚷著其他人也都是共同登記。對此，原PO實在難以理解，買房請女友分擔有什麼問題？

貼文曝光後，底下網友則一面倒認為，「就你婚前財產，你自己無法負擔4萬房貸，就不要想著拿別人的錢來補啦」、「自己沒能力負擔買房，為什麼要強迫女友」、「你就像一個慣老闆，總是在畫大餅，好處都自己包」、「分手後女方兩手空空，你倒是挺會算計人的」、「自己負擔最好，離婚或分手都還是你一個人的」。