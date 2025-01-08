才用新青安買房！準娘家突開口「希望有保障」　網友戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日準備和女友結婚，怎料女方家人開口要求，房子登記到女生名下。對此，網友們紛紛勸退他，還有過來人指出，「不可以登記他人的，銀行會要求，貸款人和持有人是同一人。」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，「我目前用青安貸款買了一間房子，最近要結婚了，目前女方家人希望有保障，能把房子登記到女生名下，但我搜尋過新青安相關規定，似乎不能作預告登記，請問還有其他方式嗎？」

對此，網友們一面倒吐槽，「到底要什麼保障？如果女方跟女方家庭有出錢再說」、「還沒結婚保障什麼？」「女方能給你什麼保證」、「這年頭男孩子還是要多加小心」、「女方有出錢再來講」、「不要結了，換女朋友」、「我只勸你別太傻，小心，真正愛你、想和你走一輩子的老婆，是不會在乎房子登記在誰名下」。

PO文也釣出過來人，表示「若登記在女方名下，銀行貸款是要用女方申貸，如果她所得證明不足申貸未達理想成數，不足額的成數看女方願不願補足，好好溝通一下」、「不可以登記他人的，一開始貸款人是我，持有人是我兩個女兒，房子都過戶好了，也住兩個月了，銀行跟我說不行要改，貸款人、持有人都是我女兒，我變成保證人，損失繳了幾個月的利息，還要花一次代書的錢」。

不過，也有房仲指出，「新青安可以預告登記，主要訴求是必須自住！經手案件已經有辦理預告登記的實例。」