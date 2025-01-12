兩寶夫妻買透天「提前還完房貸」　網上風向全變了！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻2016年購入價值980萬元的透天住宅，貸款720萬元，經過多年努力，本月提前清償房貸。女網友透露，他們靠著自身積蓄完成房屋購置，過程中也未向親友借款，「從此我上班不用委屈求全、不用迎合主管、不用再看人臉色過活啦！」

女網友在Dcard發文提到，他們2016年購入全新透天，一共980萬元，260萬頭期款加上約10萬的手續費，全靠自己，並貸了720萬，「這個月終於提前還完！可喜可賀！」

原PO不禁笑說，從此之後不用害怕被裁員，不用一定要在大公司上班，不用非得賺很多錢，「感覺又重新活過來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

少數網友看完直言，「提早把房貸繳完是很OX的行為」、「雖然提早把房貸還完，算是很古老的思維，不過看妳那麼開心，還是說聲恭喜」；然而，大部分人留言大讚，「房貸還清後，真的有脫胎換骨的感覺」、「目前也買房了，期望能跟妳一樣，盡快不用再背這麼大的壓力」、「我以前也會說，這麼快還完是傻嗎？但不欠銀行錢，真的很爽啊」、「8年就還完房貸，還養2個小孩」、「好羨慕...我才剛開始貸」。

對此，原PO進一步解釋，提前還清房貸主要是為了減少利息支出，「以720萬元貸款、年利率2%計算，每年需支付約14萬元利息，長期下來是一筆可觀的額外支出；然後我也沒自信，每年能在股票市場賺2%（14.4萬）以上。」

最後，她更透露，之後打算每一年去歐洲旅遊，到義大利、希臘、瑞士玩玩，不想再為五斗米折腰，錢夠用就好。