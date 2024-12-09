▲ 台中南區房市新熱點！「和瑞文心樂章」擁學區＋交通受矚目。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

台中南區近年來在房地產市場中展現出強勁潛力，憑藉鄰近13期與南屯8期的地理優勢，加上便捷的交通網絡與深厚的文教資源，吸引了大量自住客與投資者的關注。

▲▼和瑞文心樂章位於文心南路正角地，過馬路就是明星雙語學校「樹義國小」。（圖／記者姜國輝攝）

房地產專家陳炳辰表示，南區房市的最大優勢在於價格與機能的性價比。「雖然南區的房價已達五字頭，但仍比鄰近的南屯與13期具明顯比價效益。」他提到，13期房價已突破六字頭，而南區則以穩定的生活機能與便捷的交通條件展現出強大吸引力。

陳炳辰補充，南區擁有烏日高鐵站、捷運站及快速道路網絡，讓通勤族十分方便。此外，隨著智慧醫療園區的規劃啟動，以及中興大學與台中榮總共同合作的 BOT 案投入，未來將帶來更多就業人口與醫療資源，進一步提升南區的房市需求與價值。

▲▼台中南區自帶書香氣息，中山醫學大學、中興大學、台中高工成為許多現代孟母首選的居住地。（圖／和瑞文心樂章提供）

南區的文教氛圍濃厚，從知名的樹義雙語國小到中山醫學大學、中興大學，構成了完整的教育資源網絡。專案經理陳智偉表示：「好的學區往往能帶動商圈及工作機會，進而刺激租屋與買屋需求。」

位於文心南路的「和瑞文心樂章」，作為南區旗艦地標建案，一經推出即引發廣泛關注。陳智偉指出，該建案擁有三面臨路的正角地，屬於台中少見的危老都更案，規劃包括25坪兩房兩衛及36坪三房兩衛等產品，深受自住客與首購族青睞。此外，該案以靈活的工程款方案，只需10%簽訂款，工程款分期繳納也相對輕鬆，讓購屋負擔大幅降低。

▲中興大學與台中榮總共同合作，預計在國立公共資訊圖書館旁推動 「智慧醫療園區」BOT 案，未來將帶來更多就業人口與醫療資源。（圖／和瑞文心樂章提供、記者姜國輝攝）

▲和瑞文心樂章專案經理陳智偉。（圖／記者姜國輝攝）

陳智偉進一步強調，目前南區文心南路建案稀少，政府標售地價已達90萬元每坪，但「和瑞文心樂章」憑藉合理的售價與增值潛力，成為房市中的亮點。在高房價時代，台中南區憑藉深厚的文教資源、智慧醫療園區與便捷交通，逐漸成為自住客與開發商的焦點。受惠於鄰近13期的高房價效應，南區正以黑馬之姿迅速崛起，未來的發展潛力備受期待。

▲▼台中南區發展較早，生活機能完善。（圖／記者姜國輝攝、和瑞文心樂章提供）