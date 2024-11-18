台積電工程師「離職創詐團」吸金65億　名下5戶豪宅全被法拍

▲詐騙集團12單「四季文華」2戶分別於2019年取得總價1528萬元、1428萬元。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以年息12~18%當誘餌，陸續招攬超過4000人投資，其中不乏台積電員工，吸金超過65億元，但林怡先並未把錢拿去放款，而是用來買豪宅、名車、精品包。名下已知4戶5間豪宅全部落入法拍。
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4月份檢方破獲一起詐騙案，前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以龐氏騙局的方式吸金，林怡先等人對外宣稱公司經營企業金融，將資金貸給中小企業主，並按月收取3.5％至4.5％利息；公司從中給投資人1％至1.5％利息；直到公司發不出利息，投資人才驚覺。
而林男名下豪宅群目前已知其名下已知4戶、5間豪宅都即將進入法拍，其中包含台中第一豪宅「聯聚瑞和大廈」、「雙橡園1617」、12單「四季文華」、北屯區「德邑一景苑」，部分個案尚未進入法拍定價程序，不知首拍價格。
|房屋名稱
|地點
|取得年份
|取得價格 (萬元)
|法拍狀態
|預估首拍價格
|聯聚瑞和大廈
|七期
|2021
|10800
|即將法拍
|1.2億元
|四季文華 (2戶)
|12單
|2019
|2956
|即將法拍
|未知
|德邑一景苑
|北屯區
|2017
|2830
|即將法拍
|未知
|雙橡園1617
|七期
|2020
|5220
|即將法拍
|未知
|合計
|21806
實際查詢實價登錄，林男於2021年總價1.08億元取得七期「聯聚瑞和大廈」、12單「四季文華」2戶分別於2019年取得總價1528萬元、1428萬元、「德邑一景苑」於2017年取得總價2830萬元以及2020年取得的「雙橡園1617」，總價5220萬元，林男房產取得總價2.18億元。
對此，寬頻房訊發言徐華辰表示：「雖然部分法拍價格尚未出現，但以目前已知首拍價格貼近行情來說，不會有相當落差，不過一次釋出多筆豪宅案，也算是情況特殊，不過需注意，上述房產因被調查局申請『禁止處分登記』，也讓上述房產即便得標，但仍需等待案件偵查到一段落才得以過戶。」
▲詐騙集團不法所得拿來買台中第一豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）
另外，查閱判決書，包含「聯聚瑞和大廈」、「四季文華」的管委會都已經寄發存證信函，催繳管理費，光「聯聚瑞和大廈」就積欠32.9萬元，徐華辰說：「過去積欠管理費的拍賣件，需要端看各社區的內規，因此這一塊一直是相對模糊的地帶，依照規定得標人不需負擔，實務上也遇過需繳清前期欠費才得以入內的狀況，畢竟豪宅管理費也不是小數目，投標人也注意相關成本。」
至於中台灣詐騙案頻傳，知情人士透露，過去台中地區黑道以槍炮彈藥為主，但灰色產業也要升級轉型，因此轉向博弈、詐騙等，也因此地下經濟相對蓬勃，通常也看準不動產的保值性，豪宅成為標的並不意外。
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