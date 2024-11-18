台積電工程師「離職創詐團」吸金65億　名下5戶豪宅全被法拍

▲詐騙集團12單「四季文華」2戶分別於2019年取得總價1528萬元、1428萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以年息12~18%當誘餌，陸續招攬超過4000人投資，其中不乏台積電員工，吸金超過65億元，但林怡先並未把錢拿去放款，而是用來買豪宅、名車、精品包。名下已知4戶5間豪宅全部落入法拍。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？

4月份檢方破獲一起詐騙案，前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以龐氏騙局的方式吸金，林怡先等人對外宣稱公司經營企業金融，將資金貸給中小企業主，並按月收取3.5％至4.5％利息；公司從中給投資人1％至1.5％利息；直到公司發不出利息，投資人才驚覺。

而林男名下豪宅群目前已知其名下已知4戶、5間豪宅都即將進入法拍，其中包含台中第一豪宅「聯聚瑞和大廈」、「雙橡園1617」、12單「四季文華」、北屯區「德邑一景苑」，部分個案尚未進入法拍定價程序，不知首拍價格。

房屋名稱 地點 取得年份 取得價格 (萬元) 法拍狀態 預估首拍價格 聯聚瑞和大廈 七期 2021 10800 即將法拍 1.2億元 四季文華 (2戶) 12單 2019 2956 即將法拍 未知 德邑一景苑 北屯區 2017 2830 即將法拍 未知 雙橡園1617 七期 2020 5220 即將法拍 未知 合計 21806

實際查詢實價登錄，林男於2021年總價1.08億元取得七期「聯聚瑞和大廈」、12單「四季文華」2戶分別於2019年取得總價1528萬元、1428萬元、「德邑一景苑」於2017年取得總價2830萬元以及2020年取得的「雙橡園1617」，總價5220萬元，林男房產取得總價2.18億元。

對此，寬頻房訊發言徐華辰表示：「雖然部分法拍價格尚未出現，但以目前已知首拍價格貼近行情來說，不會有相當落差，不過一次釋出多筆豪宅案，也算是情況特殊，不過需注意，上述房產因被調查局申請『禁止處分登記』，也讓上述房產即便得標，但仍需等待案件偵查到一段落才得以過戶。」

▲詐騙集團不法所得拿來買台中第一豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，查閱判決書，包含「聯聚瑞和大廈」、「四季文華」的管委會都已經寄發存證信函，催繳管理費，光「聯聚瑞和大廈」就積欠32.9萬元，徐華辰說：「過去積欠管理費的拍賣件，需要端看各社區的內規，因此這一塊一直是相對模糊的地帶，依照規定得標人不需負擔，實務上也遇過需繳清前期欠費才得以入內的狀況，畢竟豪宅管理費也不是小數目，投標人也注意相關成本。」

至於中台灣詐騙案頻傳，知情人士透露，過去台中地區黑道以槍炮彈藥為主，但灰色產業也要升級轉型，因此轉向博弈、詐騙等，也因此地下經濟相對蓬勃，通常也看準不動產的保值性，豪宅成為標的並不意外。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？