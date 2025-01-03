1100萬買到透天漏水屋！男控屋主「家具遮掩」　提告詐欺、背信

▲黃男購入房屋後，才發現窗框處有滲漏水。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者莊智勝／台南報導

台南一名黃姓男子於112年9月間透過房仲以新台幣1100萬元價格買下一棟透天厝，未料事後卻發現該屋1、2、3樓窗框有滲漏水，憤而控訴原屋主夫妻羅男、陳女以家具遮掩，且未告知隔壁房屋屋頂設有電信基地台，因此提告屋主夫妻、以及2名房仲共同詐欺、以及背信罪等。台南地院法官審理後，判決4人均無罪。

判決書指出，黃男112年2月透過房仲洪女、吳男居間仲介，以新台幣1100萬元向羅男、陳女夫妻購買位於台南市一棟透天厝，但黃男事後指控，4人在出售該屋時，明知1、2、3樓窗框周圍、以及頂樓樓梯有滲漏水，但房屋現況說明書中「是否有滲漏水」選項卻勾選「否」以隱瞞現況，且賞屋時屋主夫妻還以就有家具進行遮掩；此外，黃男指出房屋隔壁屋頂上設有電信基地台嫌惡設施，但4人卻隱瞞未告知，致使他陷於錯誤而簽約購屋，因此提告4人共同詐欺、以及2名房仲涉嫌背信罪等。

對此，屋主夫妻則駁斥，黃男所指漏水處位於屋內明顯處，進屋一望便知，無從藏匿，且依買賣契約內容，可證明黃男在簽約時已就本案房屋有無漏水情形再為確認，而黃男所提出的漏水檢測報告，為112年12月31日房屋點交後所為，不能證明是本案房屋交屋時之現況。屋主夫妻坦承，該屋確實於106間有滲漏水，但已訴請建商修補，並有5年保固，此後即未再漏水。至於電信基地台則設於鄰屋頂樓，一望即知，2人沒有隱瞞可能。

洪女、陳男2名房仲也表示，賣屋前已向原屋主確認過滲漏水情況，當時屋主表示現況沒有滲漏水，經2人目視檢查後也確實如此，認為已符合房仲義務；另黃男提出報告雖可證明滲漏水情況，但實際測試上也只有2樓窗邊有滲水，其他位置沒有水痕，更何況檢測方式是進行相當於1小時以上豪大雨水量的灑水測試，一般日常下雨不會集中某個點密集去下，這個測試方法已經超出正常生活情況；另外2人調查該屋時，只有到房屋頂樓，但位於鄰房的基地台，還要再爬樓梯上去才看得到，2人並非故意隱瞞。

台南地院法官審酌，黃男提出的漏水照片屬極為明顯情況，目視即可輕易察覺，但黃男在簽約購屋前還特別要求屋主負擔滲漏水瑕疵擔保責任，衡之常情，如有明顯滲水痕跡，實無可能毫無異議同意點交，因此難認滲漏水情形於點交前已存在，且為4人所明知。

而電信基地台部分，法官勘驗合約「重要環境設施（距離標的物約300m以內）」項目採取列舉，而非例示，並不包括電信基地台設施；而另一項「本標的樓頂平臺是否有依法設置之行動電話基地台設施？」中，未被原屋主勾選，在未特別約定情況下，4人就電信基地台設施的告知義務，僅限於說明書所列範圍，亦即本案房屋樓頂，不包括鄰房。縱上，法官認定黃男舉證未能達到有罪判決門檻，因此判處4人無罪。可上訴。