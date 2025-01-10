孩子出生「換房錯了嗎？」　人妻曝窘境：像被懲罰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

央行打房重拳打亂不少人的購屋計劃。一名人妻哀怨表示，原本先生用存到的第一桶金買房，隨著孩子出生，他們萌生換房念頭，但由於兩人均非首購，貸款無寬限期、利率差，加上若先賣掉現居房子，生活上也多有不便，讓他們不禁苦惱，感嘆「生小孩換房子錯了嗎？」

女網友在Dcard發文提到，「先生名下有一棟他用工作第一桶金買的房子，小三房兩廳，我們兩個人住得很舒適，但小孩出生後人變多了、東西也變多了，加上他將來也需要自己的房間，使我們萌生換房的想法、開始看房，並於今年初簽了預計明年中交屋的預售屋。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

她接著表示，最近建商通知要準備對保，各合作銀行的方案也出來了，「我本身名下有老家一半的房產（非繼承、無貸款），先生名下也有一棟我們現居的房子（貸款中），兩個人都非首購，所以無寬限期、利率差。」

原PO不禁感嘆，「我們開開心心地結婚了，也很幸運有了小孩，好不容易一起存到頭期款，但現在搞得不知道房子是不是該先賣，若不先賣，利率差也沒有寬限期，手上現金流變少；而先賣掉的話，不知道我們跟小孩要住哪裡，畢竟短期租屋不好租，有小孩一直搬家也很麻煩，況且也不想急售，走到現在我只覺得，結婚生小孩、買新房，好像是被懲罰了。」