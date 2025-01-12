不想跟公婆住！她「到外面租屋」鬧僵了：婚後各自回家過年很怪嗎

▲原PO這段時間在外租屋。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

與公婆同住，可能會因生活習慣不同而產生摩擦。近日有網友發文表示，她本來住在婆家，但是後來實在受不了，就自己到外面租屋，如今父母決定贊助她買房，但卻勸她要和老公、小孩同住，且過年不應獨自跑回娘家，「你們覺得婚後各自回家過年，很奇怪嗎？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和老公的年收入相差10至15萬，年初結婚後，就住進了婆家。不過她強調，這間房子是老公買的，名字也是老公的，「公婆只贊助一點點頭期，老公還要背30年房貸呢」。

只是與公婆同住後，實在有太多磨擦，所以原PO後來就決定到外面租屋，「已經快兩個月了，這兩個月好開心、好開心！」如今娘家支持她買房，也大力贊助她，只是爸媽還是比較傳統，勸她未來要跟老公、小孩同住，「所以我還是得買大坪數的房，背重重的房貸」。

接著原PO透露，自從她到外面租屋，就和公婆鬧得很僵，因此並不想一起吃年夜飯，只想回娘家，豈料「居然被爸媽拒絕」，因此她就想知道，「你們覺得婚後各自回家過年，很奇怪嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當男女朋友比較適合，結婚前共識感覺沒談得很多」、「夫妻說好就好」、「你爸媽很疼你，應該是希望你跟老公、公婆也能好好相處」。也有網友表示，「隊友問題最大，如果你老公還是堅持跟父母住，那就該好好考慮下一步該怎麼走了」、「光各自背房貸幹嘛結婚？有小孩後要怎麼算」。