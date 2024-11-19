岡山新行政中心邀隈研吾打造　尚發營造投資額上看81億

▲尚發營造投資81億元，分別規劃岡山新行政中心及住商大樓，均由國際建築大師隈研吾設計。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄首創的雙基地跨區公辦都更「高雄市岡山行政中心跨區公辦都更案」，19日簽約，由尚發營造得標，全案共投資81億元，2塊基地分別規劃岡山新行政中心及住商大樓，均由國際建築大師隈研吾設計，預計2029年陸續完工啟用，專家估，未來新案有機會挑戰5字頭。

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高雄市岡山行政中心跨區公辦都更案19日簽約，該案由尚發營造投資81億元開發，高雄市副市長林欽榮表示，岡山位處半導體製造聚落核心，為北高雄重要生活圈，高雄半導體S廊帶包括路竹、橋頭至南科，為新興半導體製造聚落，岡山位於該核心關鍵地位，未來有大量商業及行政需求。

▲目前岡山區公所現址將變更為商業區，並搬遷到前峰國中東側的機15用地，規劃地上6樓全新行政中心。（圖／高雄市都發局提供）

林欽榮指出，高市府考量到岡山城區的商業空間需求，將目前岡山區公所現址變更為商業區，並搬遷到前峰國中東側的機15用地，位於阿公店路二段、空醫院路口，規劃地上6樓全新行政中心，集結區公所、警察、消防、戶政、地政及清潔隊等六大機構合署進駐。

區公所現址位於岡山路，開發為住商大樓，該住商大樓規劃3棟地上22至23樓及地下5樓。林欽榮表示，該案預計2026年核定並於同年動工，2基地皆預計2029年完工，均由國際建築大師隈研吾設計，這也是隈研吾在南部的首座行政中心建築。

▲高雄市副市長林欽榮（左）與尚發營造執行長鍾育霖19日簽約。（圖／記者張雅雲攝）

尚發營造執行長鍾育霖表示，隈研吾將以「大樹」為概念設計，打造地標性建築，未來完工時間將配合市府都更期程，詳細設計內容還在規劃中。

大家房屋岡山阿公店加盟店東吳庭輝表示，岡山區公所周邊是岡山早期發展的舊商圈，附近有岡山秀傳醫院、傳統市場、壽天國小等，各項生活機能發達，從早到晚都有消費人、車潮，近年因為岡山路沿線已無大面積素地，推案逐漸由市中心外移，根據實登，新案房價已出現4字頭，未來新推案房價有機會挑戰5字頭。

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