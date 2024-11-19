【廣編】北市真豪宅半數無貸款　專家：高資產族眼中的進場時機來了

圖、文／正隆官邸提供

面對央行日前祭出第七波信用管制措施，尤其是針對高總價住宅（北市7,000萬元以上），貸款成數從原本的上限4成降至3成，即便政策對豪宅買家不友善，仍有越來越多的高資產族選擇以無貸款現金購入。

房市專家指出，對於手中資金充沛的豪客而言，無貸款購屋2大優勢：交易快、金流隱密，不僅降低時間成本、也為未來資產規劃保留更多想像，加上無需擔心房貸利率波動，令不少嗅覺敏銳的買家無視央行打房，反倒把握市場氛圍積極入場佈局。

在台北市中心、近千坪的基地條件已屬罕見，若要再擁有學區、景觀與門牌優勢更是難能可貴，「正隆官邸」其874坪的三面臨路角地，定址官邸特區樹海森濤之上：以台大前法學院、台北商業大學、成功高中及開南商工等四大校園綠意為前景，坐望善導寺商圈與北車雙星特區未來榮景、定靜之間自帶北市豪宅少有的人文底蘊與風采。

除了珍稀的杭州南路門牌價值外，其22層雙塔地標、SRC鋼骨結構與96組制震阻尼器等工藝內蘊，亦彰顯其無可比擬的地段價值，加上中正國中等多座優質學府環繞，可以為下一代自住傳家之外，又具備增值效益，吸引不少海歸族與企業主指名，72-77坪景觀保留戶絕版釋出，敬邀預約鑑賞一睹為快。

接待會館：杭州南路一段35-8號

鑑賞專線：02-3393-8788