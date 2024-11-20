北台灣各區「日夜間活動人數」曝　板橋差最大！夜間多10.8萬人

▲觀察北台灣各區域日間、夜間活動人數的變化，差距最大的是板橋。（圖／ET資料照）
記者項瀚／台北報導
觀察北台灣各區域日間、夜間活動人數的變化，差距最大的是板橋，夜間大於日間10.8萬人，信義房屋專家表示，這顯示板橋有更多人工作在台北，但晚上回到板橋居住。此外，台北市主要行政區夜間活動人數則明顯小於日間。
《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？
從民眾電信資料可看出人口日夜間數量的變化，據電信資料顯示，平日日間活動人數最多的是板橋區的46.4萬人，不過夜間停留人數卻達57.2萬人，顯示板橋有更多人是工作在台北，但晚上回到板橋居住。
反觀，台北市的大安區、中山區、中正區，白天活動比夜間停留人數多了將近40萬人，反映出工作在台北居住在大台北的通勤行為。
|縣市名稱
|鄉鎮市區名稱
|平日夜間停留人數（萬人）
|平日日間活動人數（萬人）
|差距（萬人）
|新北市
|板橋區
|57.2
|46.4
|10.8
|桃園市
|中壢區
|47.3
|46.1
|1.3
|臺北市
|中山區
|29.3
|42.7
|-13.4
|臺北市
|大安區
|29.4
|42.1
|-12.7
|桃園市
|桃園區
|44.8
|40.7
|4.1
|臺中市
|西屯區
|33.5
|40.1
|-6.6
|新北市
|中和區
|46.2
|39.7
|6.5
|新北市
|新莊區
|43.8
|37.4
|6.4
|臺北市
|內湖區
|26.8
|36.6
|-9.8
|新竹市
|東區
|28.7
|35.9
|-7.1
▲平日停留活動人數區域統計。（表／記者項瀚製）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從電信資料可以看出人口移動狀況，北市日間活動人口逾1/4來自新北市，反映出北市工作機會多，但礙於居住代價等條件，許多民眾透過大眾運輸系統快速往來雙北市。
曾敬德進一步指出，板橋、三重、中和、新莊、永和、蘆洲，又是前幾名晚上人口比白天更多的區域，顯示捷運效益明顯，加上當地房價與北市落差，吸引通勤族在當地生活。
中信房屋研展室副理莊思敏補充，從平日車流量的塞車現象，也可以反映出這種現象，觀察白天時新北往台北的連接橋樑、快速道路、甚至高速公路，塞車情況明顯比台北往新北嚴重許多，下班時間則相反。因此，有些在新北市就業的民眾，口袋夠深、再考量學區與居住條件下，會傾向在台北市購屋。
另外，值得關注的還有桃園中壢區，該區跨區通勤就少了許多，日夜間人數僅差距1.3萬人。曾敬德說：「這反映中壢工作機會多，但因房價親民可以在中壢就近居住，中壢區上班族相對幸福一些。」
《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？
讀者迴響