北台灣各區「日夜間活動人數」曝　板橋差最大！夜間多10.8萬人

▲觀察北台灣各區域日間、夜間活動人數的變化，差距最大的是板橋。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

觀察北台灣各區域日間、夜間活動人數的變化，差距最大的是板橋，夜間大於日間10.8萬人，信義房屋專家表示，這顯示板橋有更多人工作在台北，但晚上回到板橋居住。此外，台北市主要行政區夜間活動人數則明顯小於日間。

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從民眾電信資料可看出人口日夜間數量的變化，據電信資料顯示，平日日間活動人數最多的是板橋區的46.4萬人，不過夜間停留人數卻達57.2萬人，顯示板橋有更多人是工作在台北，但晚上回到板橋居住。

反觀，台北市的大安區、中山區、中正區，白天活動比夜間停留人數多了將近40萬人，反映出工作在台北居住在大台北的通勤行為。

縣市名稱 鄉鎮市區名稱 平日夜間停留人數（萬人） 平日日間活動人數（萬人） 差距（萬人） 新北市 板橋區 57.2 46.4 10.8 桃園市 中壢區 47.3 46.1 1.3 臺北市 中山區 29.3 42.7 -13.4 臺北市 大安區 29.4 42.1 -12.7 桃園市 桃園區 44.8 40.7 4.1 臺中市 西屯區 33.5 40.1 -6.6 新北市 中和區 46.2 39.7 6.5 新北市 新莊區 43.8 37.4 6.4 臺北市 內湖區 26.8 36.6 -9.8 新竹市 東區 28.7 35.9 -7.1

▲平日停留活動人數區域統計。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從電信資料可以看出人口移動狀況，北市日間活動人口逾1/4來自新北市，反映出北市工作機會多，但礙於居住代價等條件，許多民眾透過大眾運輸系統快速往來雙北市。

曾敬德進一步指出，板橋、三重、中和、新莊、永和、蘆洲，又是前幾名晚上人口比白天更多的區域，顯示捷運效益明顯，加上當地房價與北市落差，吸引通勤族在當地生活。

中信房屋研展室副理莊思敏補充，從平日車流量的塞車現象，也可以反映出這種現象，觀察白天時新北往台北的連接橋樑、快速道路、甚至高速公路，塞車情況明顯比台北往新北嚴重許多，下班時間則相反。因此，有些在新北市就業的民眾，口袋夠深、再考量學區與居住條件下，會傾向在台北市購屋。

另外，值得關注的還有桃園中壢區，該區跨區通勤就少了許多，日夜間人數僅差距1.3萬人。曾敬德說：「這反映中壢工作機會多，但因房價親民可以在中壢就近居住，中壢區上班族相對幸福一些。」

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