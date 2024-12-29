房東裝修房屋要求暫時搬走　房客：2個月沒住竟收租金

▲夫妻入住租屋處約2個月，被房東告知房屋需要拆除整修，只好暫時搬離，卻被要求繳納房租。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一對夫妻在外租屋，但才入住不久，房東突然告知房屋必須進行裝修，要求2人暫時搬離，約有2個月沒有住在租屋處。沒想到，房東依舊堅持向2人收取租金，讓夫妻倆感到相當不滿。

星洲網報導，這對夫妻選擇在鄉下租屋過生活，每月房租400令吉（約新台幣3110元），但才入住約2個月，便從房東口中得知必須暫時搬家，因為這間房子一部份蓋在鄰居土地上，必須進行拆除裝修工程。當時女子已經是懷孕晚期，「我們根本來不及在一天之內找到其他房子，更不用說搬家，我和丈夫隔日離開租屋處，暫住民宿」。

女子說明，當時房東承諾裝修工程只需要一個星期就能夠完成，沒想到時限到了之後，她與丈夫返回住處發現家具、許多物品都已經損壞，且裝修作業並未完工，還需要一個月的時間才能完成。

夫妻倆最終決定回到老家暫住，準備要迎接孩子出生。但令夫妻倆不滿的是，他們沒有住在租屋處已經有2個月，但房東卻堅持收取租金。

這狀況引起網友討論，不少人認為房東此舉並不合理，「既然讓人搬出去，又沒有按時完成裝修，那為何還要收租？」