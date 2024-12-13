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北台中7大推案熱點　預售只剩這2區還有5字頭　

▲▼北屯鳥瞰,北屯捷運綠線,北屯,房市,櫻花柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北台中成為最先享受捷運軌道建設的超級受惠區，圖為捷運綠線文心崇德站。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

北台中成為最先享受捷運軌道建設的超級受惠區，加上重劃區土地供給豐富，成為建商兵家必爭之地，包含北屯市中心四期重劃區、推案熱區14期重劃區、11期重劃區、機捷特區、單元12、水湳周邊、廍子重劃區共計7大推案熱點。

整體大北屯共享生活圈，幾乎是帶動台中房市往前衝的領先指標，以重劃區來說，過去被視為首購天堂的機捷特區近5年漲幅最兇猛，新案已經觸頂6字頭大關。

▲▼北屯鳥瞰,北屯捷運綠線,北屯,房市,櫻花柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大北屯共享生活圈，這幾年幾乎是帶動台中房市往前衝的領先指標。（圖／業者提供）

各重劃區也受惠大北屯發展，包含即將開幕迎賓的北屯首座大型百貨公司「漢神洲際百貨」(預計2025年底)，且全台中市民引頸期盼的「台中巨蛋」以及2025年底營運、中部最大公共建設「台中市立綜合醫院」，產官的加持下，前景看俏。

▲▼北屯鳥瞰,北屯捷運綠線,北屯,房市,櫻花柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大北屯生活圈不僅人口紅利增加，台中第二座好市多也選址北屯區。（圖／業者提供）

觀察近年北屯區房市，因重劃區大舉推案價格堆疊效應明顯，在各大開發商百家爭鳴下，房市量價表現相當亮眼。觀察7大推案熱區，最新市況都已登高望遠，包含與西屯水湳組成大水湳生活圈的單元8，最高價即將叩關9字頭，鄰近的14期重劃區也來到8字頭天花板，而11期重劃區則是7字頭現身，連機捷特區都登上6字頭大關。

▲▼北屯鳥瞰,北屯捷運綠線,北屯,房市,櫻花柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）


其中令人驚奇的是，7大推案熱區中有2區擁有5字頭房價優勢，其中便是擁有成熟機能與便捷交通的四期重劃區與過去被視為蛋殼的廍子重劃區。

相較於同樣5字頭的廍子重劃區，四期重劃區在生活機能上幾乎是完勝，近期受到房市政策影響，購屋族的確開始對於挑選個案上更側重生活機能，「櫻花柳川之櫻」現場專案表示：「已購客中除了看準未來房價補漲力道外，也因基地擁有捷運綠線優勢，不管是到四維國小站，還是文心崇德站，都在步行約10分鐘內的距離，加上鄰近昌平商圈及東光市場，只要下樓就可以解決採買問題。」

▲▼北屯鳥瞰,北屯捷運綠線,北屯,房市,櫻花柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯7大推案熱區，價格5字頭的四期重劃區在生活機能上幾乎是完勝。（圖／業者提供）

具備成熟機能的櫻花「柳川之櫻」，不僅受到購屋族青睞，地段點位也深受置產族偏好。據了解，櫻花「柳川之櫻」同樣採邊建邊售模式，規劃26~40坪、2~3房產品，共計196戶住家，4戶店面。

▲▼北屯鳥瞰,北屯捷運綠線,北屯,房市,櫻花柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲櫻花「柳川之櫻」同樣採邊建邊售模式，規劃26~40坪、2~3房產品，共計供給196戶住家，4戶店面。（圖／業者提供）

此次三面臨路基地更保留良好視野，社區規劃庭園景觀、廚藝教室、圖書與視聽室等實用性公設，加上四期重劃區生活機能讚聲，雙捷運站加持、明星學區坐鎮，又鄰近號稱北屯區美食餐廳一級戰區的崇德路，更是成為購屋族的首選。另外加上過去櫻花建設最為人讚道的就是室內空間的規劃，以不浪費坪效、方正、動線良好受到青睞，也讓「柳川之櫻」突破重圍，實價登錄筆數已經過半，銷售超過5成。

關鍵字：北台中重劃區房市購屋族捷運櫻花建設柳川之櫻5字頭

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