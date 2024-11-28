桃園區新案均價逼5字頭　2年漲3成！超車中壢老大哥

記者項瀚／桃園報導

觀察近3年桃園各區預售房價，桃園區以每坪49.6萬元奪冠，漲幅近3成，超車「老大哥」中壢區。專家分析，主要是中壢區近年來高鐵特區周邊發展逐漸飽和，建商推案往蛋白區域外擴，因此拉低整體平均行情。

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住商機構彙整實價資料，桃園各行政區2024年平均預售成交單價中，以桃園區49.6萬元最高，該區過去2022年平均新案每坪38.4萬元，2年後房價成長幅度高達29.2%，不管是平均新案單價、新案房價漲幅皆勝過過去桃園房市熱區的中壢區。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，過去一向為桃園市房價領頭羊的中壢區，新案平均成交行情竟已被「老大哥」桃園區超過，「主要是中壢區近年來高鐵特區周邊發展逐漸飽和，建商推案往蛋白區域外擴，因此拉低整體平均行情。」





▲桃園市各行政區預售平均單價整理。（表／記者項瀚製）

住商不動產桃竹苗區經理陸毅棋表示，桃園區近年重劃區議題濃厚，新興重劃區就包含中路特區、經國重劃區、小檜溪重劃區，另外早期開發的藝文特區也早已形成豪宅聚落，本身又為全台人口第二多的鄉鎮市區，在地市場需求旺盛、物件供給成熟，自然讓區域房市頗具增值空間。

至於中壢區，陸毅棋表示，綜觀實價登錄資料，全桃園市成交最高單價預售案，仍僅出現在中壢青埔特區，顯示有「青龍國」之稱的桃園高鐵特區仍是房價最高保證。

不過，陸毅棋指出，近年青埔特區開發已趨飽和，建商興建新案僅能往外圍，而此類地區房價僅約2~3字頭，加上過往中壢區房價已長期處於桃園龍頭地位，房價基期較高情況下，區域房價漲勢看似略顯低落。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，青埔特區因有高鐵加持，加上房價漲高，買方大多是外地區，範圍包括雙北、新竹一帶，打房之前還傳出有高價個案排隊瘋搶。而小檜溪、中路2重劃區生活便利性佳、腹地不大，住宅供需平衡穩定，又有綠地公園優勢，房市表現同樣可期。

陳炳辰指出，中路重劃區因緊鄰國道，仍有部分買盤來自雙北，現已有不少新案成交5字頭，接下來就是看國泰建設指標大案價碼，預期將創區域新高。而小檜溪重劃區因臨近桃園傳統舊市區，因此有不少在地換屋型買盤。

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