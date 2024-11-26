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東森房屋店東長研習營AI科技助力　激勵正向迎接2025房市新挑戰

▲▼東森房屋,研習營,AI,科技,2025,房市。（圖／業者提供）

▲東森房屋於11/25至11/26舉辦一場為期兩天一夜的「店東長研習營」。

圖、文／東森房屋提供

2024年房市管制政策及市場景氣影響，東森房屋於11/25至11/26舉辦一場為期兩天一夜的「店東長研習營」，現場的店東們熱情參與反響熱烈。東森房屋營運長胡淑惠表示：在此次研習營中，東森房屋特別邀請激勵領域專家，活動主題聚焦於提高跨店合作共識、凝聚向心力，透過各項互動過程，形成有效良好溝通領導關係。藉此激勵跳脫固有思維，探索新的解決方法。過去的經驗既可能是助力也可能成為阻力，因此「凝聚力量，突破思維，共創未來！」要勇於走出舒適圈，以不同角度和方式應對挑戰。

針對目前房市政策管制影響下，胡淑惠說明：想藉由活動讓店東們了解如何在政策調整與景氣波動中找到突破點，激發在地專業經營的新思維。其中特別指出，房仲行業需從「服務」核心出發，以人性化且創新的方式。因此東森集團穩健經營『東森嚴選』的形象優勢，更能夠高效運用集團資源，提供超越客戶期待的專業建議與協助。讓店東們不僅更清楚東森房屋品牌定位，也增強未來發展的信心與行動力。隨著AI科技日益發展，東森房屋強化『VR賞屋』、『高效快製影音』多項科技的應用提升房仲從業人員的工作效率，也為客戶帶來更透明、更迅速的服務體驗。

▲▼東森房屋,研習營,AI,科技,2025,房市。（圖／業者提供）

因地緣政治風險、政府打房政策及全球升息趨勢的多重影響下，胡淑惠進一步指出：今年前10月台灣六大主要都會區的建物買賣移轉棟數呈現整體放緩的趨勢。受壓抑的購屋需求使交易量趨緩，反映出買賣雙方對市場的不確定性持觀望態度。

在此透過本次研習營強調，無論市場如何變化。各加盟店在地化經營唯有紮根在地，才能在變化中穩步向前。東森房屋期望將「誠信 守法 專業 在地」的價值傳遞給更多從業人員與客戶，進一步鞏固其作為台灣房地產市場中信賴品牌的地位。

胡淑惠表示：未來隨著政策效應逐步消化，市場價格趨於穩定，剛性需求的買方有望回流。對於房仲業而言，透過AI科技的應用，提供更精準的服務成為必要趨勢。鼓勵加盟店店東深化在地經營，強化專業服務，希望透過正向的品牌形象與實力，成為連結消費者與市場的重要橋梁。展望未來，雖然房產環境仍有諸多挑戰，不過能藉由持續專注於提升價值與創新，轉危為機，共同為台灣房地產市場注入更多正能量與信心，開創更穩健的發展道路。

▲▼東森房屋,研習營,AI,科技,2025,房市。（圖／業者提供）

關鍵字：東森房屋研習營AI科技2025房市

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