傳「手搖飲女王」家族成員　2.2億入主歌劇院第一排豪宅

▲台中歌劇院第一排的「寶輝一品花園」高樓層合併戶出現2.2億元的高價交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

屋齡15年、台中歌劇院第一排的「寶輝一品花園」高樓層合併戶出現2.2億元的高價交易，總坪數321.2坪物件，以單價66.24萬元成交，經查入手的是同一棟住戶，從低樓層換到高樓層，而買家則據傳為「手搖飲女王」50嵐家族成員。

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2年沒有交易紀錄的「寶輝一品花園」一出現交易就出現超過300坪的超豪交易，根據最新實登，1月份該社區出現總價達2.2億元，屬于超大坪數物件，含4車位，拆算車位單價66.24萬元。

經查，大手筆購入的買家夫妻，戶籍登記同棟低樓層住戶，此次拿下高樓層，登記太太名義，而妻子也大有來頭，據傳為「手搖飲女王」50嵐家族成員，該筆交易也成為該社區次高總價交易。據了解，該戶光是管理費每月就高達5.98萬元，加上原本持有的戶別，等於每月光管理費至少就超過8萬元。

▲新買家為「手搖飲女王」50嵐家族成員，據了解，該戶光是管理費每月就高達5.98萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，七期資深房仲謝兒政說：「豪宅客層確實也有『好住一直住』的習慣，尤其以該社區來說，直面歌劇院首排，除了景觀坪數超過300坪，都在七期屬於相當特殊的物件。」

以目前唯一歌劇院首排的預售案「聯聚理安大廈」成交價最高127萬元，謝兒政認為：「住在習慣的社區同享歌劇院美景，但與預售案來比較單價僅一半，仍相當有吸引力。」

▲2020年「手搖飲女王」馬雅芬就以單價75萬元、總價1.5億元入手「大陸丽格」。（圖／記者陳筱惠攝）

「手搖飲女王」家族喜愛七期生活圈並非秘密，2020年「手搖飲女王」馬雅芬本人，就以單價74萬元、總價1.52億元入手「大陸丽格」高樓層。在更早之前，家族成員就長期居住七期，可說是住遍七期頂級豪宅建商的物件。

▼ 手搖飲女王家族偏好七期生活圈

建物名稱 面積 (坪) 總價 (億元) 單價 (萬元/坪) 買方 備註 寶輝一品花園 321.2 2.2 66.24 50嵐家族成員 高樓層合併戶 大陸麗格 218.54 1.52 73.91 手搖飲女王 樓中樓

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