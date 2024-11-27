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降價1.6億！北港4.5萬坪「話題土地」再端出　台灣金聯喊地板價

▲▼ 萬有紙廠土地 。（圖／台灣金聯提供）

▲雲林北港工業區土地標售案（原萬有紙廠）標售案引發關注。（圖／台灣金聯提供）

記者項瀚／台北報導

雲林北港工業區土地標售案（原萬有紙廠）標售案引發關注，今（27日）台灣金聯再拿出該地標售，底價32.2億元，對比去年10月第一次標售便宜1.6億元。代理董座郭文進強調，此價格已是地板價，降無可降。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

先前，台灣金聯董座人事案引發關注，前董座施俊吉提出質疑，懷疑自己擋人財路，也擔心國家土地被賤賣。之後新董呂政璋上任後2天就戲劇性下台，目前由郭文進擔任代理董事長。

而施俊吉口中的土地、引發爭議的土地就是雲林北港工業區土地標售案（原萬有紙廠）。該案過去台灣金聯花了10多年產權整合、環境清理，面積4.5萬坪、約15公頃，約12個台北大巨蛋。

該案去年10月第一次公開標售，公告底價33.8億元。沒人投標後，7月調整標售策略，不公開底價，但也只有1人投標，且金額僅13.08億元，遠低行情而流標。

而今（27日），台灣金聯宣布將再釋出該土地，於12月1日起公開標售，底價32.2億元。郭文進表示，台灣金聯選在此時辦理公開標售，主要有3大原因。

首先，社會各界對這塊土地動向關切，因此明快回應，並強調「底價公告，開標公開，成交價格公布。」第二是因應川普2.0回台設廠，即時提供土地。第三則是為了盡快創造在地產銷商機，郭文進表示：「該案估計每年可創40億元產值，供2000個工作機會。」

不過，底價還是最引發關注的部分，本次底價32.2億元，比去年第一次釋出時便宜1.6億元，降幅約4.6%。郭文進解釋：「降低價格，主要是因為將部分土地作為道路系統規劃，約2000多坪，簡單來說最終得標廠商，取得的面積會小一點。」

至於該地甲種的污染疑慮，郭文進透露：「從第一次流標至今，共5組客戶來看，但他們都不是高污染產業。」他強調，本次底價32.2億元已是地板價，降無可降，並有信心能順利脫標。

▲▼ 台灣金聯 。（圖／記者項瀚攝）

▲郭文進透露，該案從第一次流標至今，共5組客戶來看，但都不是高污染產業。（圖／記者項瀚攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，以工業地行情來看，該案單價7萬多元確實不算貴，該案土地廣達4.5萬坪，是大型物流業者會評估的規模，「但因台灣西部物流發展重鎮位於桃園、台中、台南及北高雄，雲林地區反而位於比較尷尬的地點，台中或台南物流商如果可以服務的距離，就不會特別選到雲林地區購地設點。」

另外，邱鼎峯提到，該案當初會流標，主要不是因為價格因素，推測可能主要是地方抗爭怕有污染性產業進駐、正在走都市計畫變更程序變成乙種工業區，未來的不確定性較高。

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關鍵字：台灣金聯郭文進雲林北港工業地標售顥天國際邱鼎峯

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