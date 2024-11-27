7都預售解約潮「月均逾百件」　專家：屋主不降價已不可能

▲房產專家Sway直言，屋主要不降價已經不可能了，自住客此時真的可以慢慢買。（示意圖／林榮芳攝）

圖文／CTWANT

央行8月起調控不動產放款額度，9月祭出第7波選擇性信用管制，堪稱史上最嚴。根據統計，七都預售屋自今年8月起迄今，3個月內已解約349件。對此，房產專家Sway直言，屋主要不降價已經不可能了，自住客此時真的可以慢慢買，用力磨屋主，畢竟賺錢不容易。

根據《591實價登錄》統計，七都預售屋自今年8月起迄今，3個月內已解約349件，相當於每月超過百件預售屋解約，其中又以高雄占91件最多，其次是桃園，8月至今共63件預售屋解約，第三名則是台中，預售屋解約數量共55件。

對此，Sway在粉專《Sway房市觀測站》發文指出，開始了，先解約、再大量解約、接著真平轉、降價求預售換約，想要快點的話，實登自砍二成，想要慢慢磨，實登砍一成，但量少。

Sway認為，屋主要不降價已經不可能了，只是降多降少，但話說回來，降得比行情低兩成，如果你買的時間超過5年，應該也不會賠，「除非你是我曾經說過的那些區域，比如淡水或新莊，自住客此時真的可以慢慢買，用力磨屋主，賺錢不容易啊！」

貼文一出，不少人紛紛留言「台中真的跌很多」、「怎麼買也買不到漲價前了」、「台灣買房夢還是很遙遠」、「都會區不太會跌啦」、「希望都找不到接盤俠」、「現在就算買得到，也貸不到」。另外也有人認為，「房價不會降，就算降價也是零星少數，不要一直拿那些少量的數據來講。」

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