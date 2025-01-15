想買房又怕「資產累積速度變慢」　網搖頭：不都是投資？

▲原PO想買房，但怕資產累積的速度變慢。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

買了房之後，手上資產「看起來」會變少？近日有網友發文透露，她目前股票資產近千萬，未來有意買房，但是她一方面擔心房價一直漲，另一方面又怕買完房要繳房貸，會降低資產累積的速度，因此她就想知道，大家買完房後的存款剩下多少？貼文曝光後，引發討論。

有網友在Dcard上，以「大家買房後剩下多少存款」，為標題發文，提到她目前股票資產近千萬，而總資產有1300萬元至1500萬元左右。她透露自己目前尚未買房，但未來有意要買，而她就打算用股息繳房貸，至於工作所得則用來支付生活開銷。

原PO說，朋友建議她早點買房，以免房價不斷上漲，但是她實在擔心買完房要繳房貸，會讓她資產累積的速度變慢。因此她就想知道，大家買完房之後，預計和實際剩下的存款有多少？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買房就是在累積資產，你說的累積資產速度變慢是假議題，你只是現金流變少而已」、「不然可以考慮買了之後租給別人，不用擔心後續漲太高買不起」、「買房不是投資嗎？為啥要分股票投資跟房市投資的錢？不都是投資」、「買了就有動力一直賺錢了，再苦的錢你都忍得下去」。也有網友建議，「買房盡量不要影響現有的投資金額，畢竟股票與房子的投報率還是有不小的差距，盡量用股息來買房就可以了」。