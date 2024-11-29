好康來了！屏東執行分署法拍東山河　3房2廳破盤價每坪10.8萬

▲屏東執行分署拍賣東山河空屋 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將12月3日辦理「123拍賣會」，法拍資產管理公司位於屏東市最大集合住宅東山河的三房兩廳約47坪空屋，總價510萬7200元，義務人公司因滯欠營利事業所得稅4000餘萬元而被移送執行。

據房仲業者網站顯示，東山河最近一年成交均價為每坪14.7萬元，分署這次法拍標的登記坪數為47坪，總價510萬7200元，換算下來每坪約10.8萬元，等於是市價的74折，該屋鄰近未來的高鐵與棒球場，目前無人居住，拍定後可點交，歡迎有購屋需求的民眾趁三拍進場。

法拍會動產則有光陽CUE125機車1台，三陽機車2部，以及超級實用的中古白色中華廂式冷凍車1輛。當天冷凍車及其中一台三陽機車不定底價，1元起標，有興趣的民眾於12月3日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

另為貫徹行政院五打七安政策，當天法拍的不動產還有酒駕義務人位於東港市區巷弄間的住宅區用地以及高樹的耕地，個人房屋土地交易所得稅義務人位於崁頂的土地及鐵皮屋持分，還有其他義務人位於恆春及林邊的土地。

歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在12月2日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於12月3日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。