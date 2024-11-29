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5年學弟「第3間認賠殺出」！台積電老鳥嘆：別以為天永遠不塌

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名在台積電工作20年的老鳥分享，早年投資房產真的是致富，很多同事靠收租就高枕無憂，但一連串稅改政策，房價愈改愈高，很多新人剛進公司就要買房，深怕錯過致富列車，結果就是看到身邊有人開始認賠殺出。對此，信義房屋專家坦言，央行重拳打房，勢必對科技業投資等題材造成不小衝擊，就二手市場而言，現在是賣方可出售的時機。

該名台積電老鳥在PTT表示，早年投資房產的同事們，尤其是在2000至2010年間，買了雙北以外的中古屋，現在成功致富。當時兩三百萬就能買到一間三房，許多人甚至現金購買，完全不需貸款，有的同事買了超過十間。如今，這些房產即便不考慮增值，光靠收租金就能過上無憂無慮的生活。

然而，隨著馬政府到蔡政府期間一連串的稅改政策，房價不斷攀升，特別是疫情後進場的投資者，面臨的市場環境已大不如前。最近新青安政策引發了買房潮，許多人擔心錯過「致富列車」，即便是剛入職的新人，也紛紛向父母借錢湊頭期款。然而，在這波房產熱潮中，也有人因市場變動而遭遇損失。

例如，有一位學弟工作五年，自己買了一間房，老婆也買了一間，今年又買了第三間。然而，由於信用管制，原本預期能貸到七成的房貸，銀行只願意借四成，最終只能解約賠錢，讓他每天都在懊悔。同樣的情況也發生在一位資深投資客身上，他利用新青安政策，找大學中的孩子當人頭買房，結果因金管會要求銀行查核，被拒絕貸款，只能違約賠錢。

他表示，公司這幾年受惠於貿易戰與疫情，業績蒸蒸日上，分紅也越來越多，員工們中午吃飯時常聊房產投資，似乎覺得房市永遠不會崩盤。然而，政府突然的信用管制政策，讓許多投資者措手不及。這位員工提醒大家，投資首要考慮風險，未來12月是否會有新一波打房政策仍未可知，想投資房產的朋友們還是得謹慎小心。

貼文引發熱議，「看來房市真的反轉了」、「認識一個類似2，最後賣了幾十張台積電」、「覺得解約很合理，槓桿下來，預期報酬率就下降，考慮到之後賣房也是要成本，還不如收回資金重新運用」、「身邊也看到幾個案例一，到處籌錢湊頭期」、「要養三間房兩個小孩，以現在的房價太吃力了，學長買得起是因為以前便宜啊…以前連二線廠都可以買好幾間。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政策剛出之時，難免會造成恐慌，央行重拳打房，勢必對科技業投資造成不小衝擊，特別是一次買太多戶的投客，可能面臨交屋不了的困境。他指出在打房後，目前二手市場供給量僅微幅增加，考量明年房地合一稅降到20%的供給可能陸續出現，現在反而是出售的時機。

關鍵字：房產買房投資央行打房科技業信義房屋曾敬德

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