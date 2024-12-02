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倫敦一區百年地標區域升級計畫，租金年漲「8.5%」蛻變黃金投資新熱點

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲倫敦2024年房市強勁復甦，巴特西區房價屢創新高，展現新興重劃區蓬勃活力。

圖、文／英商首都集團提供

穿越泰晤士河，漫步在倫敦街頭，一座座新興的建築正在改寫這座城市的天際線。全球金融重鎮倫敦，不僅是夢想的起點，更是財富的棲息地。隨著後疫情時代的來臨，這座擁有數百年歷史的城市正展現出驚人的韌性與活力，房地產市場更釋放出令人振奮的投資訊號。

儘管2023年全球房市籠罩在經濟不確定性的陰影之下，倫敦房地產市場卻在2024年展現出令人矚目的復甦態勢。作為匯聚全球菁英的國際城市，倫敦不僅是歐洲金融樞紐，更是跨國企業的首選據點，如此優勢地位為其房地產市場注入了無限的成長動能。

英國房市止跌回升，倫敦租賃市場成長動能強勁

根據英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）最新發布數據顯示，英國房地產市場正展現出強勁的投資潛力與發展動能。在經歷2023年底房價指數負2.7%的短暫調整後，英國房市已明顯回穩，截至2024年9月，英格蘭地區平均房價較去年同期上漲「2.5%」，來到309,000英鎊，展現出市場的韌性與恢復力，為有意入市的投資人迎來利多的機會。

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲根據最新英國國家統計局11月最新數據統計，整體英國租金及房價皆為上漲趨勢。（Source: Office for National Statistics, ONS）

特別值得關注的是，倫敦租賃市場表現格外亮眼，年增率高達「10.4%」，不僅為全英格蘭最高，更反映出倫敦作為全球一線城市的房產投資價值。目前倫敦的平均月租金已達2,172英鎊（約8萬9台幣），其中高端富人區地段如肯辛頓與切爾西區（Royal Borough of Kensington and Chelsea）的平均租金更高達3,462英鎊，為全英最高。這樣的租金水準不僅展現了倫敦優質房產的保值、增值潛力，更確保了投資人穩定的租金回報。

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲2024年倫敦平均租金與去年同期相比，達到「10.4％」的增幅，位居全英之冠。（Source: Office for National Statistics, ONS）

倫敦房市的強勁表現，主要得益於其作為全球金融中心的核心地位，以及政府持續推動的都市更新計畫。隨著多項重大基礎建設陸續完工，包括伊莉莎白線（Elizabeth Line）的全線通車，大幅提升了倫敦各區域的可及性，也為周邊房市帶來新一波成長動能。特別是許多具有發展潛力的區域，如正歷經大規模區域升級的巴特西（Battersea）等區域，更因交通建設的更新而備受投資人關注。

倫敦一區巴特西與九榆樹，強勢崛起的黃金地段

2021年9月，位於倫敦泰晤士河南岸旺茲沃思區（Wandsworth）的巴特西（Battersea）與九榆樹（Nine Elms）在倫敦房地產版圖中展現出前所未有的躍升態勢，由原本的二區（Zone 2）晉升為倫敦最炙手可熱的「倫敦一區」（Zone 1）核心區位。這片濱泰晤士河南岸的區域，見證了倫敦最具規模的都市更新工程，為這座世界級城市注入嶄新的活力。同時，憑藉著與倫敦傳統富人區切爾西（Chelsea）隔岸相望的絕佳地理優勢，此區正間接繼承這一顯赫的城市光環，重新定義倫敦南岸的區域價值。

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲倫敦地鐵北線（黑線）擴線，新增「巴特西發電站站」及「九榆樹站」雙站點。（Source: Transport for London）

這片曾以工業聞名的區域，經過策略性規劃與大規模投資，現已蛻變為倫敦最令人期待的「高端居住區」與商業樞紐。隨著交通基礎設施的優化，包括倫敦地鐵北線（Northern Line）延伸線的開通，為該區域帶來兩個全新的地鐵站點：巴特西發電站站（Battersea Power Station）及九榆樹站（Nine Elms），大幅提升了區域交通的便利性，使居民能在15分鐘內通往倫敦市中心各處。

區域內的綠地規劃也相當完善，始建於維多利亞時期的巴特西公園（Battersea Park）引人注目。這座占地200英畝的蔥鬱園景以其茂密的綠意及多樣化的設施，為居民打造了一處集休閒與娛樂於一體的都市綠洲。除了廣闊的自然景觀，公園還擁有濱水的林蔭步道及可供划船的小河，為該區提供了豐富的戶外活動空間。

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲美國大使館進駐九榆樹區，顯示倫敦南岸的地理戰略位置優勢。（Source: U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom）

而區域內的教育資源豐富，包括多所優質的頂尖院校，如英國皇室喬治小王子（Prince George）所就讀的托馬斯巴特西小學（Thomas's Battersea），搭乘地鐵黑線一線即可直通頂尖大學KCL及UCL等校，為家庭居民提供優質的教育選擇。此外，隨著美國大使館的遷入，以及荷蘭等多國使館的進駐計劃，該區域的國際地位不斷提升，進一步強化了其作為倫敦新興外交區的重要性。這種戰略性的區位優勢，使巴特西與九榆樹成為投資者與居民的首選之地。

巴特西發電站 - 百年地標重生引領倫敦房市新浪潮

巴特西發電站（Battersea Power Station）的重生工程堪稱倫敦「最具代表性」的城市更新項目，這座佔地42英畝（超過800萬平方英尺）的標誌性建築群已轉型為融合零售、商辦、休閒與住宅的多功能綜合體，成功帶動整個區域的房地產市場蓬勃發展。

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲百年歷史地標巴特西發電站自2012年經都市計畫改造後蛻變為倫敦新興發展區域。

巴特西發電站（Battersea Power Station）不僅是倫敦最具標誌性的工業建築，更是英國現代化進程的重要見證。這座始建於1929年的發電廠，曾是倫敦最大的燃煤發電站，在20世紀中期為整個倫敦提供近五分之一的電力。其標誌性的四座煙囪曾是倫敦天際線最具代表性的景觀，在英國知名搖滾樂團粉紅弗洛伊德（Pink Floyd）的專輯封面上更是享譽全球，一度成為英國流行文化的象徵。

作為耗資90億英鎊的綜合開發項目，巴特西發電站商業區已成功吸引眾多國際品牌進駐。全球科技巨擘之一的 Apple 也選址此處設立倫敦新總部，進一步提升了該區域的商業價值。此外，商場內匯集了超過250家精品店鋪、餐廳及休閒設施，打造出倫敦最新的購物與休閒目的地。

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲Apple於2023年將其英國總部辦公室遷址至巴特西發電站內。（Source: Apple）

住宅建設方面，區域內規劃興建超過20,000套新住宅，其中包括4,000套住房，以及650萬平方英尺的商業空間。這些住宅項目普遍採用高規格的建築設計及精緻的室內裝潢，配備24小時禮賓服務、健身中心、空中花園等頂級設施，滿足了高端買家的居住需求。此外，在建設階段已創造20,000個就業機會，項目完工後也將釋出約25,000個工作崗位，也間接帶來此區強勁的租賃人口與市場。

同時，英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）最新的數據也顯示，旺茲沃思（Wandsworth）行政區之平均租金持續攀升，2024年10月平均租金上漲至2,392英鎊，較2023年10月的2,204英鎊年增率為「8.5%」。反映投資者信心日益增強。新建項目的預售反應熱烈，部分樓盤更出現一席難求的情況。這種強勁的市場表現，不僅反映出巴特西（Battersea）的投資潛力，更彰顯了其作為倫敦新興優質居住區的地位。

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲旺茲沃思區2024年平均租金相較前一年同期上升8.5%。（Source: Office for National Statistics, ONS）

隨著基礎設施的逐步完善及商業設施的相繼開放，該區域的房地產市場預計將持續升溫。巴特西的房產價值仍有相當大的增長潛力，特別是隨著更多跨國企業進駐以及交通便利性的進一步提升，區域的投資吸引力將更加顯著。

英商首都集團特邀英國頂尖開發商來台，於12月盛大舉辦巡迴講座

▲▼倫敦,英商首都集團,房市。（圖／英商首都集團提供）

▲倫敦一區【巴特西親王府】英國房地產巡迴講座12/11、12/13將於台中與台北盛大舉行。

巴特西（Battersea）作為倫敦城市發展的新興核心區域，以其獨特的地理優勢與交通便利性吸引了市場的高度關注。此區域自2021年地鐵北線（Northern Line）延線後從二區躍升為「一區」，從而使得區域房價飆漲。「巴特西親王府」更是其中備受矚目的高端住宅項目。連英國皇室也將喬治小王子（Prince George）送往該區的托馬斯巴特西小學（Thomas's Battersea）就讀，為整個巴特西區域增添了無可比擬的精英光環。

從巴特西出發，世界排名第9的倫敦大學學院（University College London, UCL）及享譽全球的藝術殿堂倫敦藝術大學中央聖馬丁學院（University of the Arts London Central Saint Martins, UAL CSM）都近在咫尺，僅需15分鐘的地鐵車程即可抵達，為投資者和居民提供了卓越的學術、文化和地理資源優勢，使「巴特西親王府」不僅僅是一個住宅項目，更是體現倫敦城市發展活力的典範。

● 活動名稱：【倫敦一區巴特西親王府】英國房地產巡迴講座

● 主講人：英商首都集團英國專業團隊巡迴開講，頂尖開發商伯克利集團親臨現場

● 活動流程：

英國房市概況分析
倫敦房價趨勢分析
倫敦區域簡介
巴特西建案介紹
英國買房稅務解析
Q&A

● 場次資訊：
台中 | 12/11（三）日月千禧 2PM – 4PM
台北 | 12/13（五）W Hotel 2PM – 4PM

詳情請參考講座資訊：https://www.onemovegroup.com/seminar/

 

關鍵字：倫敦英商首都集團房市

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