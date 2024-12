倫敦一區百年地標區域升級計畫，租金年漲「8.5%」蛻變黃金投資新熱點

▲倫敦2024年房市強勁復甦,巴特西區房價屢創新高,展現新興重劃區蓬勃活力。

穿越泰晤士河,漫步在倫敦街頭,一座座新興的建築正在改寫這座城市的天際線。全球金融重鎮倫敦,不僅是夢想的起點,更是財富的棲息地。隨著後疫情時代的來臨,這座擁有數百年歷史的城市正展現出驚人的韌性與活力,房地產市場更釋放出令人振奮的投資訊號。

儘管2023年全球房市籠罩在經濟不確定性的陰影之下,倫敦房地產市場卻在2024年展現出令人矚目的復甦態勢。作為匯聚全球菁英的國際城市,倫敦不僅是歐洲金融樞紐,更是跨國企業的首選據點,如此優勢地位為其房地產市場注入了無限的成長動能。

英國房市止跌回升,倫敦租賃市場成長動能強勁

根據英國國家統計局(Office for National Statistics, ONS)最新發布數據顯示,英國房地產市場正展現出強勁的投資潛力與發展動能。在經歷2023年底房價指數負2.7%的短暫調整後,英國房市已明顯回穩,截至2024年9月,英格蘭地區平均房價較去年同期上漲「2.5%」,來到309,000英鎊,展現出市場的韌性與恢復力,為有意入市的投資人迎來利多的機會。

▲根據最新英國國家統計局11月最新數據統計,整體英國租金及房價皆為上漲趨勢。(Source: Office for National Statistics, ONS)



特別值得關注的是,倫敦租賃市場表現格外亮眼,年增率高達「10.4%」,不僅為全英格蘭最高,更反映出倫敦作為全球一線城市的房產投資價值。目前倫敦的平均月租金已達2,172英鎊(約8萬9台幣),其中高端富人區地段如肯辛頓與切爾西區(Royal Borough of Kensington and Chelsea)的平均租金更高達3,462英鎊,為全英最高。這樣的租金水準不僅展現了倫敦優質房產的保值、增值潛力,更確保了投資人穩定的租金回報。

▲2024年倫敦平均租金與去年同期相比,達到「10.4%」的增幅,位居全英之冠。(Source: Office for National Statistics, ONS)



倫敦房市的強勁表現,主要得益於其作為全球金融中心的核心地位,以及政府持續推動的都市更新計畫。隨著多項重大基礎建設陸續完工,包括伊莉莎白線(Elizabeth Line)的全線通車,大幅提升了倫敦各區域的可及性,也為周邊房市帶來新一波成長動能。特別是許多具有發展潛力的區域,如正歷經大規模區域升級的巴特西(Battersea)等區域,更因交通建設的更新而備受投資人關注。

倫敦一區巴特西與九榆樹,強勢崛起的黃金地段

2021年9月,位於倫敦泰晤士河南岸旺茲沃思區(Wandsworth)的巴特西(Battersea)與九榆樹(Nine Elms)在倫敦房地產版圖中展現出前所未有的躍升態勢,由原本的二區(Zone 2)晉升為倫敦最炙手可熱的「倫敦一區」(Zone 1)核心區位。這片濱泰晤士河南岸的區域,見證了倫敦最具規模的都市更新工程,為這座世界級城市注入嶄新的活力。同時,憑藉著與倫敦傳統富人區切爾西(Chelsea)隔岸相望的絕佳地理優勢,此區正間接繼承這一顯赫的城市光環,重新定義倫敦南岸的區域價值。

▲倫敦地鐵北線(黑線)擴線,新增「巴特西發電站站」及「九榆樹站」雙站點。(Source: Transport for London)

這片曾以工業聞名的區域,經過策略性規劃與大規模投資,現已蛻變為倫敦最令人期待的「高端居住區」與商業樞紐。隨著交通基礎設施的優化,包括倫敦地鐵北線(Northern Line)延伸線的開通,為該區域帶來兩個全新的地鐵站點:巴特西發電站站(Battersea Power Station)及九榆樹站(Nine Elms),大幅提升了區域交通的便利性,使居民能在15分鐘內通往倫敦市中心各處。

區域內的綠地規劃也相當完善,始建於維多利亞時期的巴特西公園(Battersea Park)引人注目。這座占地200英畝的蔥鬱園景以其茂密的綠意及多樣化的設施,為居民打造了一處集休閒與娛樂於一體的都市綠洲。除了廣闊的自然景觀,公園還擁有濱水的林蔭步道及可供划船的小河,為該區提供了豐富的戶外活動空間。

▲美國大使館進駐九榆樹區,顯示倫敦南岸的地理戰略位置優勢。(Source: U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom)



而區域內的教育資源豐富,包括多所優質的頂尖院校,如英國皇室喬治小王子(Prince George)所就讀的托馬斯巴特西小學(Thomas's Battersea),搭乘地鐵黑線一線即可直通頂尖大學KCL及UCL等校,為家庭居民提供優質的教育選擇。此外,隨著美國大使館的遷入,以及荷蘭等多國使館的進駐計劃,該區域的國際地位不斷提升,進一步強化了其作為倫敦新興外交區的重要性。這種戰略性的區位優勢,使巴特西與九榆樹成為投資者與居民的首選之地。

巴特西發電站 - 百年地標重生引領倫敦房市新浪潮

巴特西發電站(Battersea Power Station)的重生工程堪稱倫敦「最具代表性」的城市更新項目,這座佔地42英畝(超過800萬平方英尺)的標誌性建築群已轉型為融合零售、商辦、休閒與住宅的多功能綜合體,成功帶動整個區域的房地產市場蓬勃發展。

▲百年歷史地標巴特西發電站自2012年經都市計畫改造後蛻變為倫敦新興發展區域。

巴特西發電站(Battersea Power Station)不僅是倫敦最具標誌性的工業建築,更是英國現代化進程的重要見證。這座始建於1929年的發電廠,曾是倫敦最大的燃煤發電站,在20世紀中期為整個倫敦提供近五分之一的電力。其標誌性的四座煙囪曾是倫敦天際線最具代表性的景觀,在英國知名搖滾樂團粉紅弗洛伊德(Pink Floyd)的專輯封面上更是享譽全球,一度成為英國流行文化的象徵。

作為耗資90億英鎊的綜合開發項目,巴特西發電站商業區已成功吸引眾多國際品牌進駐。全球科技巨擘之一的 Apple 也選址此處設立倫敦新總部,進一步提升了該區域的商業價值。此外,商場內匯集了超過250家精品店鋪、餐廳及休閒設施,打造出倫敦最新的購物與休閒目的地。

▲Apple於2023年將其英國總部辦公室遷址至巴特西發電站內。(Source: Apple)



住宅建設方面,區域內規劃興建超過20,000套新住宅,其中包括4,000套住房,以及650萬平方英尺的商業空間。這些住宅項目普遍採用高規格的建築設計及精緻的室內裝潢,配備24小時禮賓服務、健身中心、空中花園等頂級設施,滿足了高端買家的居住需求。此外,在建設階段已創造20,000個就業機會,項目完工後也將釋出約25,000個工作崗位,也間接帶來此區強勁的租賃人口與市場。

同時,英國國家統計局(Office for National Statistics, ONS)最新的數據也顯示,旺茲沃思(Wandsworth)行政區之平均租金持續攀升,2024年10月平均租金上漲至2,392英鎊,較2023年10月的2,204英鎊年增率為「8.5%」。反映投資者信心日益增強。新建項目的預售反應熱烈,部分樓盤更出現一席難求的情況。這種強勁的市場表現,不僅反映出巴特西(Battersea)的投資潛力,更彰顯了其作為倫敦新興優質居住區的地位。

▲旺茲沃思區2024年平均租金相較前一年同期上升8.5%。(Source: Office for National Statistics, ONS)



隨著基礎設施的逐步完善及商業設施的相繼開放,該區域的房地產市場預計將持續升溫。巴特西的房產價值仍有相當大的增長潛力,特別是隨著更多跨國企業進駐以及交通便利性的進一步提升,區域的投資吸引力將更加顯著。

