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租房地段超優又便宜！　她入住卻嚇壞了「床底藏大量骨頭」

房租便宜地段又好！她打掃驚見「大量骨頭」傻眼　網示警：不是人

▲床底藏著大量雞骨頭。（圖／翻攝Dcard）

文／CTWANT

許多人外出讀書、工作，都會選擇在外租屋，然而日前一名女子在網路上分享租屋經歷，表示自己找到一間地點優越、租金便宜且格局方正的房子，入住後清掃過程中，卻發現床底藏著大量雞骨頭，引起網友熱議。

該名網友在Dcard以「租屋處床底下滿滿的雞骨頭」為題發文表示，自己找到一間地點優越、租金便宜且格局方正的房子，雖然房子稍顯老舊，但整體條件仍讓她決定租下，「因為客廳多了一張床，經房東同意有請搬家公司清運，沒想到搬開底下滿滿的雞骨頭，房間的床底下也是」。

原PO也形容，這些雞骨頭不是一兩根，是一大堆，而且啃的非常乾淨，白的像化石一樣，「還以為是虎姑婆的故事」，甚至讓她聯想到童話故事《虎姑婆》。這也讓她好奇地詢問，「其實掃完大消毒一波，是住的蠻舒服的。只是我還是非常好奇想知道，為什麼吃完的雞骨頭要丟到床底下，前租客為什麼要把吃完的雞骨頭丟到床底下？這樣睡覺不會覺得餓嗎？」

此文一出，立刻引發網友熱議，不少人認為這些雞骨頭並非前租客遺留，而是因房屋內可能存在鼠患所致，「是老鼠啃的雞骨頭，以我多年抓捕老鼠的經驗，這房子肯定有老鼠，老鼠喜歡把炸雞拖到角落慢慢啃到剩白骨」、「我老家老鼠氾濫也是有骨頭，可能是老鼠吃的或老鼠自己的骨頭吧」、「老鼠無誤，之前租屋親身經歷，咬破垃圾袋把裡面的食物、骨頭吃乾淨的慘狀一模一樣」。

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關鍵字：租屋床底雞骨頭網友奇怪行為

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