買房後「會邀親友、同事？」大票勸低調　苦主：超後悔說的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房子是人生大事，若成功晉升有房族，是相當值得慶賀的事情。不過就有網友發問，「買房後 ，有人沒讓家人、親友、同事來嗎？大家都高調還低調？」話題引發討論。

有網友在「買房知識家」發問，「請問買房後，有人沒讓家人、親友、同事來嗎？大家都高調還低調？有好處大於壞處嗎？會不會沒隱私的感覺？」

貼文引發討論，「覺得低調比較好，不是每個人都祝福，而且有些親友嫌東嫌西，會讓你感覺…早知道不要邀請了」、「低調～人性中最大的惡，就是見不得身邊的人比自己好！」「這年頭低調點才是王道！自己和家人住得好，住得開心比較實在。」

大票過來人則分享，「我買房兩年半，沒歡迎過任何人來，因為我非常注重隱私，完全不想客套」、「我都交代家人不要把我買房的事說出去親朋好友也是，有些人會因為你人生開始有了變化，會嫉妒甚至仇視。」

還有苦主現身，「買完跟好朋友說，她一開口問：『買哪裡？你怎麼買那邊！那邊很難停車耶，你知道我如果開車過去，沒地方停耶，我還有帶小孩，齁！』超後悔說的。」

但也有網友表示，「剛好接近過年入宅，過年有請親友來吃飯看看，因為在重劃區，沒什麼生活機能，本來覺得地點很不好，但是親友反而都說房子很漂亮，有車交通就方便，不要想太多，有覺得被安慰到。」