全國最大社宅案！　高雄鳳山「勝利安居A」1865戶動土

▲全台最大社宅案高雄鳳山「勝利安居A」1865戶動土。（圖／國家住宅及都市更新中心，下同）



記者董美琪／綜合報導

國家住都中心11月30日於高雄市鳳山區舉辦「勝利安居A」社會住宅動土典禮，本案為全台社會住宅最大案，共1865戶居住單元，預計於民國118年完工。總工程經費103億8500萬元，由中央全額投資興建。「勝利安居A」為國家住都中心第99處動土的社會住宅，也是中央於高雄市動土的第24處、鳳山區的第5處。

「勝利安居A」社會住宅動土典禮由副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、政務次長董建宏、立法委員許智傑、立法委員林岱樺、立法委員賴瑞隆、立法委員邱議瑩、立法委員柯志恩、國家住都中心花敬群董事長與高雄市陳其邁市長等各方嘉賓一同蒞臨，祈求工程順利進行。

副總統蕭美琴表示，中央興辦的社會住宅，除了堅固耐用外，也符合綠建築、智慧建築等國際趨勢與潮流，規劃的公共設施及公共空間，也讓居民跟鄰里都能安心，以及落實對高品質生活的期待。她也期許在「勝利安居」這個鳳山模範造鎮計畫中，都讓青年、民眾能朝向安心、勝利的方向來前進。

規劃1865戶的「勝利安居A」社宅是目前全台新建社宅最大案，預計民國118年完工，總工程經費為新台幣103億餘元。蕭美琴也指出，興辦社會住宅，除了中央的資源以及戰略宏觀的規劃投入，也需要有能力、有執行力的地方政府來執行，才能看到快速的進程。她與高雄市長陳其邁第一通電話，就是討論高雄社會住宅的進度，也很感謝高雄做為全國推動社會住宅的典範。

陳其邁致詞說，高雄興辦的社會住宅是六都中第一名，有2萬2千戶，除了感謝行政院的支持，也謝謝議會也把囤房稅增加的收入，都挹注作為高雄社宅興辦使用，讓民眾住得起，在這裡安身立命。他表示，勝利安居不只有社會住宅，旁邊有住宿型的長照機構、日照中心、托嬰中心等等生活需要的功能，這就是在蓋鳳山人的家，營造鳳山的在地認同。

內政部長劉世芳表示，「勝利安居」是第一個以小造鎮方式打造的社會住宅，造鎮不只是把水泥建築蓋出來，還希望打造人性化的環境，照顧弱勢家庭以及願意到鳳山來發展的青年族群，支持他們在這裡安身立命。

劉世芳強調，社會住宅還要蓋更多，中央目前已經盤點出277處的國公有土地，還會運用老舊建築的改建，結合包租代管、租金補貼，朝賴總統百萬租屋家庭受惠的目標來努力。

「勝利安居A」基地位於鳳山區「第93期市地重劃區」勝民路、勝中路、勝華路及勝利路所圍街廓，為莒光三村舊址。基地過馬路即是鳳山日照社福多功能中心，提供公托、公幼、身障日照、社區照顧關懷據點及社區大學等一站式共融服務；散步5分鐘可到高雄市鳳山共同市場，滿足日常採買需求。基地鄰近自強公園、海風公園及修復中的國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」，休閒與藝文機能完善。

「勝利安居A」規劃興建1幢7棟地上14層、地下2層建物，共1,865戶社宅單元，並預計將設置店舖、出租辦公室及高雄市勞工局參建辦公室，全案預計118年竣工。

除A基地外，已決標的B、C、D基地很快也會接力動土，E基地也正在規劃中。未來5處基地預計可提供5千餘戶社會住宅，並藉由「小造鎮」方式對都市設計、附屬設施及交通動線進行整體式規劃，提升周邊地區生活品質。

「勝利安居A」所在之鳳山區為高雄市人口最多的行政區，隨著捷運通車、鐵路地下化、衛武營都會公園及「空中鳳城」等重要建設，吸引大量人口移居此處。國家住都中心目前於高雄市推動32處共1萬8,812戶社宅決標，其中鳳山區有8處共6,653戶。