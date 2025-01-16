婚前遭父母扣留「全部存款」幫哥哥買房　她嘆：生活毫無尊嚴

▲一名剛過41歲生日的女網友就控訴，自己長年在重男輕女的家庭中，遭受不公平待遇，甚至在結婚前夕被父母扣留全部存款。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖、文／CTWANT

近日一名剛過41歲生日的女網友就控訴，自己長年在重男輕女的家庭中，遭受不公平待遇，甚至在結婚前夕被父母扣留全部存款，用於協助哥哥購置房產。

該網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婚前的12年間她的薪水和存款均需交由母親保管，使用時不僅要報告用途，還常遭母親責罵或拒絕申請，這種狀況讓她感到「生活毫無尊嚴」，也使工作變得「毫無意義」。

在結婚前夕，她本以為人生將迎來轉折，但父母卻告知，所有存款將被扣下，理由是「沒有女人婚後還帶存款嫁人的」。更甚者，父母將這筆錢用於支付哥哥購房的頭期款，並強調這是對家庭的貢獻。她雖心有不甘，但在重男輕女的家庭氛圍中，選擇妥協。

婚後不久，這筆資金確實幫助哥哥完成了房產購置，但該房產實際上成了父母的居所，哥哥則因工作需求留在台北生活。近日該家庭又因房產產權糾紛，「最近我爸媽跟他們隔壁鄰居有產權糾紛，我爸媽強制要他們隔壁鄰居，把蓋在他們房子上的建築物拆除，為此雙方已經大吵過一次」父母希望女兒和女婿協助處理法律相關事宜，而身在台北的哥哥則被免於參與。

原PO表示，媽媽認為「該跑法律流程還是要跑啊！你哥哥在台北要工作，不用再讓他回來」這也讓原PO質疑，「既然覺得該跑還是要跑，那來找我幹嘛呢？不就是希望我跟老公到時候能載你們跑流程？兒子要工作，女兒女婿難道就不用？」

貼文曝光後引起網友熱議，「妳爸媽想太多了，屋主是妳哥哥，當然是妳哥要跑，不然訴狀上誰要簽名？就算你們載他們跑流程，法院只認屋主是誰？」、「不要去攪屎，影響到你跟你先生的感情，你父母是來搞破壞的」、「自私的父母」、「不要再傻傻被他們控制了」。

延伸閱讀

▸ 周子瑜太水被質疑臉上有動刀 她爽快吐９字回應：在這個地方整的

▸ 回憶假球案！周思齊親曝「遭黑道架走多次」留陰影 住飯店躲衣櫃蓋布

▸ 男友月薪1萬8該分手嗎？網友「一句話」突破盲點：太可怕了