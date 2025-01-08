買房簽約後貸款出包！違約女遭求償　賴給房仲：他說貸8成沒問題

▲洪女簽訂買賣契約後，銀行貸款卻出包，導致款項未於約定日期核撥至專戶，因此遭求償違約金。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名梁姓男子控訴，112年間他與買方洪姓女子簽定買賣契約，由洪女以新台幣1550萬元向他購買房地，但後續洪女卻因個人因素未於期限內完成完稅流程、貸款未於約定之112年12月15日核撥至專戶，因此提告請求違約金、共19萬8400元。台中地院法官審酌後，判處洪女應賠償6萬9440元。全案可上訴。

判決書指出，屋主梁男透過房仲出售系爭房地，並於112年10月26日與買家洪女簽定買賣契約，由洪女支付新台幣1550萬元購得，但後續洪女卻因個人因素未於同年11月28日完成完稅流程，最終導致解約，因此提告並請求洪女給付112年11月29日至交屋日113年1月31日止，每日按買賣總價款萬分之二計算之違約金，共19萬8400元。

洪女則辯稱，當時丈夫已向房仲告知現金款項只有350萬，需貸款買賣總價8成，才足夠支付全部價金，且簽約當天她考慮持有現金有限，恐貸款額度不足，再次確認貸款成數、金額，並提出應於契約註記「買方房屋貸款成數未達買賣總價款8成即12,400,000元，雙方同意無條件解除契約」，惟房仲及代書許男聲稱該條件會讓賣方覺得沒誠意，也沒有人會加這條款，況且銀行鑑價達1400萬以上，許男也當場致電2位銀行承辦，告知貸款金額可達1240萬元，房仲也一再保證「貸款8成沒問題」，洪女才簽訂契約；未料後續代書未履行簽約時承諾之貸款成數，亦未協助注意貸款辦理，致洪女不及支付尾款，自難究責於她，她也沒有義務支付違約金。

洪女還指出，買賣雙方既委由代書辦理，則代書通知雙方代辦之進度亦應符合交易常情，因此買賣契約約定之給付完稅款時間點，應是代書通知雙方「稅單核發」及「金額」後，洪女始應應將完稅款匯入專戶；而她於113年1月12日受代書許男通知，稅金規費、代書費等相關費用合計5萬5170元，她並於同年月16日存匯入專戶，故契約完稅日應為113年1月16日，非梁男主張之112年11月28日，縱然她有違約，梁男請求之違約金額亦過高。

台中地院法官審酌，洪女因當時還有信貸、車貸兩筆貸款，代書當下也建議她一定要去清償其中一筆金額較高之貸款，並請洪女找母親做保人，但後續卻改由父親做保，因父親名下開設之公司沒有營業，財報沒有任何營業所得，造成銀行估價或放款部分出現後續問題，此等是由非許姓代書確切知悉，難認許男在協助申貸過程中有何歸責之情事。

法官認為，買賣契約約定洪女應於112年12月15日給付尾款即貸款金額1240萬元予賣方梁男，但洪女112年12月16日起至113年1月12日止負有給付遲延之責任，依給付尾款1240萬元之每日萬分之二計算，每日違約金為2480元，梁男得請求洪女給付之違約金為6萬9440元，逾此部分則屬無據，應予駁回。可上訴。