砸363萬裝修　商家消失工程拖1年「爛尾」！他有家歸不得怒報警

▲K先生投入百萬裝修，卻因為商家失蹤，工程拖了一年仍未完工，還連累他無家可住。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名男子斥資15萬新元（約新台幣363萬元）裝修頂層公寓，苦等超過一年卻仍未完工，裝修商更在今年9月起失聯，導致其單位淪為爛尾樓，迫使他無奈報警並尋求法律協助。

46歲的苦主K先生向《新明日報》透露，他於2022年底購買了一座擁有4個臥室的頂層公寓單位，並在2023年5月透過網路找到名為Renosaves Project的裝修公司。一開始，K先生只打算安裝戶外簾子，但由於對方完成初步工程後表現不錯，於是他便委託同一家公司進行整體裝修，包括拆除改造、鋪磚、電器和管道工程，以及安裝大理石牆和吊燈等。

當時，對方提供的裝修報價為25.2萬新元（約新台幣610萬元），並在簽約後為K先生提供了3D模擬圖。K先生先後於2023年5月至2024年7月期間支付了共15.2萬新元（約新台幣368萬元）的訂金，而對方也承諾將於2024年9月完工。

然而，截至目前，K先生的公寓還是一團糟，不僅地板凹凸不平，天花板留有洞孔，就連建築材料也遍布地板各處，電線垂掛，陽台門被拆除，每逢下雨更是積水不斷。K先生表示，他自今年9月便無法再聯繫上裝修商，裝修公司也處於關閉狀態，「我完全不知道他們現在在哪裡，只能向警方報案，並尋求律師協助。」

由於裝修遲遲未完成，K先生目前仍暫住在家人家中，並打算另找其他裝修商完成未竟工程。他無奈指出，這起事件讓他深受打擊，未來將更加謹慎挑選裝修公司，儘管這意味著可能還需支付額外高昂費用來修復單位現狀。