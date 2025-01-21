婚後生2子又買房「月燒10萬養家」變月光族　他崩潰！網：先苦後甘

▲買房後壓力大。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

好不容易存到一筆錢，買下一間屬於自己的房，開心之餘，隨之而來則是每個月要面臨的房貸還款壓力，一名網友表示，同事最近買了房，但是卻開心不起來，原來同事婚後育有2子，買房後每月支出將近10萬元，完全沒有存款，每天被錢追著跑，貼文曝光網友認為是甜蜜的負擔，「租房是把錢丟進水裡」。

有網友在Dcard發文，最近和同事聊天，發現對方結了婚還有兩個小孩，同事因為買了房子，每個月的支出將近10萬元，每個月都是月光族，完全沒有存款，生活壓力很大，不禁好奇，「40歲結婚有小孩的人生都是這樣嗎？怎麼感覺要當一輩子的社畜，永遠在老鼠圈跑？」

對此，網友表示房貸繳完房子就是自己的，「在擁有房子孩子的一輩子社畜和自由自在的單身者中，選擇了前者吧，房子孩子對他來說很重要，可能提供了歸屬感和目標感」、「房貸會繳得越來越少但你的房租不會」、「他沒買房也是有房租支出呀 」、「對於年輕夫妻來說，擁有一個屬於自己的家，一個安身立命的家，一個避風港，比租房更有保障」。

也有網友認為，「這是沒有評估過自身能力的人吧！急著想上車，換來的結果」、「真敢生，還生兩個，我跟老公兩個月薪加起來11萬左右，有房貸沒車貸的，我們不敢生」、「家裡沒礦真的只能擇一或都不要，我生一個就去結紮了，我還想保有一點生活品質」。

更多網友感嘆，房價漲幅跟不上薪資，躺平是唯一選擇，「大部分人就是如此，沒有家裡幫忙的年輕人更慘，收入一個月三萬五萬的也不用想買房了，不知道存到何年何日」、「對於賺不多的年輕人，在想要成家立業的那一刻，可能就被買房或生小孩的金錢壓力給澆熄了」。