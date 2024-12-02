6億清水國民運動中心將啟用　周邊地價半年漲2倍

▲海線首座「清水國民暨兒童運動中心」包含兒童運動空間及球類、泳池與可彈性使用的競技與集會場所，預計明年完工啟用。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

海線首座「清水國民暨兒童運動中心」包含兒童運動空間及球類、泳池與可彈性使用的競技與集會場所，預計明年完工啟用，周邊連結台中市港區藝術中心、三井outlet、台中港等指標場館，也讓周邊地價半年翻漲2倍。

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清水國民暨兒童運動中心為海線首座運動中心，吸納海線周邊75萬人口，不少開發商也相中未來商機，伺機推案，位於30米鎮政路、清水國民運動中心正對面新案「嘉麗WINNER」日在接待中心外吸引數百位海線居民、更請來神複製國際超級巨星席琳狄翁的潘若迪一起帶動跳。

▲清水國民運動中心正對面新案「嘉麗WINNER」請來神複製國際超級巨星席琳狄翁的潘若迪一起帶動跳。（圖／記者陳筱惠攝）



而該案銷況同樣火熱不俗，靠著低總價及面對海線最大的清水運動中心優勢，總戶數90戶一個月逆風售出近3成，嘉麗建設總經理鄭偉毓表示：「海線生活圈受惠台積電中科擴廠、捷運藍線即將開工等題材帶動，加上台中國際機場擴建第三航廈、台中港風電產業園區、第三座好市多預計進駐等重大建設陸續啟動或到位，海線成為兵家必爭之地。」

太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「海線整體房價已經坐3望4，特色個案來到4字頭，漲幅雖高，但相較市區來說仍屬凹陷區，以清水國民暨兒童運動中心來說，周邊地價也已經從2字頭翻倍，開價來到4字頭，目前成交單價大約落在38萬元上下，地價的漲幅未來可能反應至房價。」

▲業者認為，目前房市為總價市場，以3房1200萬元為界線。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，近期房市房價高漲，鄭偉毓則分析：「目前房市為總價市場以3房1200萬元為界線，屬於超級甜蜜帶，既可滿足投資置產需求、對首購族也很有吸引力。」「嘉麗WINNER」打出2房不用700萬元的低總價策略，確實吸引購屋族目光，鄭偉毓透露未來在清水區還有兩個新案將推出，並將進軍台中14期重劃區。

「嘉麗WINNER」總監張家雯強調：「個案受到市場青睞，除了早鳥簽約贈送室外日立主機，加上付款方式『自由配』，可依照購屋族需求彈性付款，11月初潛銷至今反應很好。」

▲業者認為，目前市況來人來客減少下，低總價策略對於買盤來說讓利感還是相對直接。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察清水、梧棲區，目前全區預售屋行情來到32萬元，以造鎮大案多半集中在重劃區內如「聯悦馨」平均單價40.4萬元、「遠雄星呈」平均單價39.3萬元、甫進場的「聯虹鉑玥」則是來到36萬元。

而清水市區個案則是有清水「富宇大琚」平均單價40萬元、梧棲「富宇富嶼」平均單價39.5萬元，紀光烜則認為：「目前清水與梧棲多案齊發，大基地建案有公設優勢，小基地個案則有價格優勢，目前市況來人來客減少下，低總價策略對於買盤來說讓利感還是相對直接。」

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