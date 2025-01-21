車貸繳清了！他買房沒頭款想「拿車增貸」　大票愣：別傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高房價時代，許多人想買房都得咬緊牙關，光是湊齊頭期款可能就要花不少心力。就有網友在「買房知識家」求問，他已經繳清車貸，想買房卻沒有頭期款，「有人會再拿車子出來增貸當頭期款嗎？」話題引發討論。

原PO表示，他的車貸已經繳清，但想買房卻沒有頭期款，「有人會再拿車子出來增貸當頭期款嗎？買個中古屋，然後一樣一邊車貸一邊放貸？」

看到貼文後，不少人秒搖頭，「建議你先存錢再買房子」、「我不會這樣做，努力存錢吧！再不濟把車賣了，騎機車更省錢」、「車貸利率最便宜6啪，你要貸款100多萬出來，除非應該是買3-400以上的雙B或porsche才比較有機會」、「有負債（車貸）的情況下，購屋的貸款成數就會變少，買房子最重要的就是頭期款，沒有頭期款就不要想了。」

還有網友認為，「頭期款就紮紮實實的拿現金，車貸是負資產，別傻了」、「中古屋也是要維修的，要找到完全沒問題的中古屋很難，你應該要自己判斷，自己的薪水有沒有辦法負擔房貸車貸，以及不定期突然冒出的修房修車$$。」話題還吸引過來人現身，「我過來人，我是自備頭期，同時買車買房，壓力山大，再來也要看你車貸要貸多少，牽涉太多了。」