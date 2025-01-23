年薪120萬！女友爸媽稱「有房是基本要求」　他嘆：還是不結了？

▲原PO覺得自己目前實在買不起房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

買房前，也要評估自身經濟能力。近日有網友發文透露，他是年薪120萬元的竹科工程師，然而不管是新竹還是竹北，他都覺得房價太貴，似乎買不起，結果女友得知後，卻說有房是她爸媽最基本的要求，讓他不知道怎麼辦。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「竹科工程師買不起房」為標題發文，提到他是竹科工程師，年薪120萬元左右。日前他去看了新竹、竹北的房子，都覺得有點貴，後來他轉而看頭份，也覺得買不起，實在不想從此被綁住。

原PO透露，他也到了適婚年齡，結果女友卻說結婚至少要有房，且這也是她爸媽最基本的要求。原PO接著說，女友的月薪3萬元，如果真的買房了，肯定也不能幫忙負擔多少，現在還有什麼地方適合買房嗎？還是就不要結婚了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「婚姻是兩家的事，如果另一半不想幫忙，通常不只是房子，對照在未來家庭開銷，高機率另一半大概也不太想幫忙」、「買不了真的不要硬買，何必犧牲30、40年一直打工的人生」、「女友家有提供相對的嫁妝嗎？如果只是單方面要求你要買房的話，我覺得你可以考慮換女友或是自己過」、「換一個年薪高一點的女友，自己不努力還要別人買房」、「只有對等的關係才能長久」。