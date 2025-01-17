仁武預售案催出44萬高單價　在地：總價千萬內民眾仍埋單

▲北高雄蛋黃區新案房價動輒6字頭，附近的仁武以往房價還有2~3字頭，今年下半年首度有新案飆上4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年全台房價漲勢驚人，北高雄蛋黃區新案房價動輒5~6字頭，附近的仁武以往房價還有2~3字頭，今年下半年首度有新案飆上4字頭，在第七波信用管制後，出現成交單價44.4萬元，為目前仁武房價最高，專家表示，總價在千萬元上下還是有民眾埋單。

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仁武鄰近北高左營蛋黃區，又有仁武產業園區等議題助攻，近年區域買氣相當旺盛，根據實登，預售案「潤鴻日研」位於仁武澄德重劃區，位於5樓，坪數為15.78坪，總價為700萬元，換算單價達44.4萬元，為目前仁武預售最高價，該社區已公布實登共有125件，銷售率約5成，成交價介於31~44.4萬元，均價達36.6萬元。

附近新案如「首席大院」、「鑫世紀」歷史最高價分別達37.9萬元、39.2萬元，也逼近4字頭。

▲仁武有預售案單價達44.4萬元，為目前仁武預售最高價。（圖／翻攝自實價登錄官網）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，「潤鴻日研」規劃1~3房，仁武在台積效應前，房價基期相對較低，多在2~3字頭，套房產品相當稀少。近年建商為了控制總價，推出15~17坪的套房、2房24~31坪，雖然單價衝上4字頭，但以總價來看，不含車位，總價控制在700~850萬元，加上車位2房多在900~1200萬元，購屋總價門檻降低，仍吸引不少民眾買單。

▲仁武受惠仁武航太產業園區設立，近來成為高雄人口主要正移入的區域之一。（圖／記者張雅雲攝）

新理想行銷團隊專案經理魏伯君表示，仁武近來成為高雄人口主要正移入的區域之一，目前的人口已接近10萬人，主因就是在產業園園區設立後，帶動人口紅利搶進，特別是仁武航太產業園區，產業轉型為該區帶來相當大的改變。

此外，澄德重劃區距離台積電高雄廠也不遠，魏伯君說：「未來在園區南路開通後，由楠梓可快速連結八德西路，距離漢神巨蛋商圈、高鐵左營站，大約也只有10分鐘的車程，因此相當受自住客歡迎，帶動區域房價上揚。」



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