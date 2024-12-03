板橋林園電影城「確定熄燈」！才撐過疫情...租約到期營業至年底

▲新北僅存的二輪戲院「林園電影城」將於本月31日熄燈。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

曾是許多老板橋人回憶的二輪戲院「林園電影城」，是新北市碩果僅存的二輪戲院。林園電影城過去曾因考量疫情嚴重而一度暫時歇業，去年7月24日重新營業，沒想到，林園電影城2日下午在臉書官方粉絲團發出公告表示，因租約到期，電影城僅營業至2024年12月31日，「非常謝謝各位多年的支持與愛護，謝謝大家！」

位於新北事板橋區館前西路的「林園電影城」，2022年5月曾一度因新冠疫情影響暫停營業，至2023年7月才宣布回歸，當時臉書粉專留言板湧入許多支持的留言，喊著要「衝一波」。

不過，林園電影城2日在臉書官方粉絲團發出公告，表示：「雖然不捨，但是沒辦法。希望未來有機會再見，再次感謝大家以往的愛護。」並以圖片公告影城將因租約到期，僅營業至113年12月31日，「服務團隊非常謝謝各位多年的支持與愛護。謝謝大家！」

該文PO出後，許多粉絲分享貼文表示，「這次真的要收了，老板橋人的回憶」、「嗚...充滿回憶的電影院，這幾週立馬看爆，僅存少數的二輪戲院」、「時代的眼淚，再見了」、「謝謝你陪伴了我的青春」、「上次停業是因為疫情，我相信它會回來，但這次感覺真的是最後了」。

還有一名從事動畫工作的網友不捨指出：「不！撇除環境不談，這間可是最能實踐藤本樹漫畫中，一個人坐在電影院看同樣的電影看一整天的二輪戲院啊！聽以前老師說早期沒有電腦時，就是去林園把自己當人肉回放機，研究跟紀錄每部電影的拍攝手法跟敘事模式。」

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