ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

婆婆要媳婦賣台北蛋黃區房　改買中壢共同持有！律師給建議

婆婆要媳婦賣台北蛋黃區房…改買中壢共同持有　律師這樣建議

▲婆婆要媳婦勸娘家賣台北蛋黃區房子，改買中壢新房。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

近日一名人妻表示，因為婆婆要她勸娘家賣台北蛋黃區房子，夫妻一起買中壢新房，丈夫竟然也同意，讓她聽了氣炸。對此，律師蘇家宏曝解決方法。

蘇家宏在臉書發文，「不必為了男生的無腦而生氣，要為無法控制全局而擔心，有位媳婦網友住在台北蛋黃區娘家房子裡，她未來也會繼承這棟房子，不過婆婆竟然要她說服自己的父母賣了這間房，再到中壢買新房，這樣才能離婆家近些，還會有多的錢可以做生活基金，同時最好跟先生共同持有以表夫妻同心，讓她難以理解的是，先生竟然還同意婆婆的想法，媳婦覺得離婚是最好的選擇，是這樣嗎？」

蘇家宏說，人妻提離婚一定是很氣，覺得老公自私，所以長痛不如短痛提出離婚，如果丈夫同意那就一路好走，如果丈夫不同意，有表達自己失言，或是道歉，她也不要真的離婚，「你提出離婚已經達到，讓丈夫清醒一點的效果了，如果丈夫或婆婆太自私，會斷送掉幸福的。」

蘇家宏指出，問題出在婆婆希望他們搬到婆家旁邊，「媳婦娘家的財產變成這種單方面的思維已經不被接受了。」丈夫咀也沒有審慎評估，照媽媽要求跟太太開口，「求生意志上有所不足。」

蘇家宏說，人妻也不用太難過，因為決定權在她，丈夫與婆婆只有建議，「法律是站在太太這邊的，只要你不答應，沒人可以強迫你做你不願意的事情。至少知道目前丈夫現在的狀況，未來要讓丈夫做相當的『法治教育』，讓他知道夫妻各自的財產各自所有，個人管理個人財產，夫妻不是共同財產制。並且未來少說無腦的話。」

蘇家宏強調，「重點是，如果丈夫其他的行為與態度都不錯，只是這次『失言』，給他個機會來將功折罪，讓未來的婚姻生活更幸福吧。」

此文一出，不少人紛紛留言「婆媳關係永遠難題，分開住最好解決、免變複雜」、「好會算計的婆婆」、「分析得真好，情理法兼顧，受教了」、「好一句不必為了男生的無腦而生氣，要為無法控制全局而擔心，佩服蘇律師的智慧，給予當事者情理法兼具的建議」。

延伸閱讀
民進黨立院黨團疑似發文挺尹錫悅戒嚴　國民黨嘆綠搧動無底限
劉家昌病逝／他苦追甄珍情史曝光！　第一任前妻超漂亮「結婚4年竟閃離」
劉家昌病逝／向太昔批劉家昌「壞人」　為1事絕交多年：我跟向華強都心灰意冷

關鍵字：婆婆婆媳關係賣房提離婚糾紛

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸房市2025上半年拼「止跌回穩」！　8城市有望率先達標

中國房地產市場低迷，近年成為拖垮經濟的因素之一，為了挽救經濟，中國住建部下達2025年的首要重點工作是「持續用力，推動房地產市場止跌回穩」。克而瑞地產研究中心3日發布報告，預計2025年上半年中國房市止跌基本完成，下半年可能將延續弱復甦走勢，有8個城市成交規模將率先回穩。

25分鐘前

婆婆要媳婦賣台北蛋黃區房　改買中壢共同持有！律師給建議

近日一名人妻表示，因為婆婆要她勸娘家賣台北蛋黃區房子，夫妻一起買中壢新房，丈夫竟然也同意，讓她聽了氣炸。對此，律師蘇家宏曝解決方法。

1小時前

女友等有房才結婚！他懊悔「交往不該大方」　網喊：現在醒還不晚

雖然交往的時候，一切都很合適，但是一名男網友就發文透露，女友說必須要買房才願意結婚，然而當她看了戶頭存款，卻覺得自己難以負擔房價，於是心想兩人最終有可能只能分手。貼文曝光後，引發網友討論。

1小時前

2600名地主注意！　南科特定區啟動區段徵收協議價購

台南南科近年快速發展，台南市政府在善化、新市、安定辦理南科ABCDENO區的區段徵收共375公頃，將建構高科技產業S廊帶兼具產業發展及宜居的生活圈，南市地政局將啟動協議價購，地主高達2600名，專家表示，該區住宅建地成交價約40萬元上下，堪稱農地變黃金。

1小時前

屋主姿態放軟！　高雄現中古屋開價低於「銀行鑑價」促成交

前幾年房市買氣熱，每個屋主心態都是要賣「實登最高價」，去年央行祭出第七波信用管制後買氣急凍，開始有屋主開價比銀行鑑價還低。信義房屋專家分析，確實近期購屋族開始觀望，有愈來愈多屋主願意讓利。

3小時前

「保儀尊王」霸氣出手　2.5億無貸款買下500坪地

「睢陽飛鳳宮」位於高雄市鳳山區，主祀保儀尊王，據傳創建於清光緒年間，香火相當鼎盛，根據實登，去年10月飛鳳宮以2億5768萬元，無貸款入手廟對面的501坪基地，換算單價51.4萬元。信義房屋專家表示，區域地價約40~50萬元。

4小時前

七期首座單價百萬豪宅　屋主持有4年轉手獲利近千萬

根據實價揭露，七期新舊豪宅都出現獲利轉手，包含七期首次單價破百萬元的豪宅「聯聚瑞和大廈」獲利927萬元、老字號豪宅「由鉅大謙」也出現轉手帳面獲利1268萬元個案。專家認為七期豪宅不論新舊，6字頭價格仍有增值空間。

6小時前

東區25年「克立瑪咖啡」歇業現轉機　闆娘：不漲租有望

東區開業25年的「La Crema 克立瑪咖啡店」，傳出因店租調漲將歇業，登上各家新聞版面。但轉機出現，老闆娘最新表示：「房東女兒要漲租，但昨天遇到房東太太本人，溝通之下有望不漲租，我們可能會再續租2年。」

6小時前

「台北之星」實價首揭露　低樓層單價站200萬以上

忠孝復興頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」出現首批實登，共有2筆交易，高樓層買方是關係人龍麟建設，每坪240萬元；低樓層買方是扣件大廠順承企業，每坪204萬元，但2筆都備註特殊交易。

7小時前

台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

台南房價在貴什麼？最新一集《地產詹哥老實說》邀請大家房屋忠孝復興店執行長吳則翰、《住宅週報》社長陸敬民，他們以在地人的角度來分析台南房價，並給予聽眾買房建議，此外針對台南最核心的東區也進一步分析介紹。

8小時前

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台南人的天龍國！　在地揭「買房..

限貸令下「油料少一半」　台中建..

獨家開箱！　每月4.9萬住進忠..

霍建華、林心如「新婚宅」現交易..

新北黑馬土城房價有望超越板橋

好市多起家厝搬遷新址將動土　建..

「中南部北漂」最愛買新北這區　..

意外搶手！　屏東豬舍開價538..

強拆老家「祖先牌位」被亂丟！　..

一里戰贏六區！　台中最大里人口..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸房市上半年拼止跌！8城市有望..

婆婆要媳婦賣台北蛋黃區房　改買..

女友等有房才結婚！他懊悔「交往..

2600名地主注意！　南科特定..

屋主姿態放軟！　高雄現中古屋開..

「保儀尊王」霸氣出手　2.5億..

七期首座單價百萬豪宅　屋主持有..

東區25年「克立瑪咖啡」歇業現..

「台北之星」實價首揭露　低樓層..

台南人的天龍國！　在地揭「買房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366