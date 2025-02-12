婆婆要媳婦賣台北蛋黃區房　改買中壢共同持有！律師給建議

▲婆婆要媳婦勸娘家賣台北蛋黃區房子，改買中壢新房。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

近日一名人妻表示，因為婆婆要她勸娘家賣台北蛋黃區房子，夫妻一起買中壢新房，丈夫竟然也同意，讓她聽了氣炸。對此，律師蘇家宏曝解決方法。

蘇家宏在臉書發文，「不必為了男生的無腦而生氣，要為無法控制全局而擔心，有位媳婦網友住在台北蛋黃區娘家房子裡，她未來也會繼承這棟房子，不過婆婆竟然要她說服自己的父母賣了這間房，再到中壢買新房，這樣才能離婆家近些，還會有多的錢可以做生活基金，同時最好跟先生共同持有以表夫妻同心，讓她難以理解的是，先生竟然還同意婆婆的想法，媳婦覺得離婚是最好的選擇，是這樣嗎？」

蘇家宏說，人妻提離婚一定是很氣，覺得老公自私，所以長痛不如短痛提出離婚，如果丈夫同意那就一路好走，如果丈夫不同意，有表達自己失言，或是道歉，她也不要真的離婚，「你提出離婚已經達到，讓丈夫清醒一點的效果了，如果丈夫或婆婆太自私，會斷送掉幸福的。」

蘇家宏指出，問題出在婆婆希望他們搬到婆家旁邊，「媳婦娘家的財產變成這種單方面的思維已經不被接受了。」丈夫咀也沒有審慎評估，照媽媽要求跟太太開口，「求生意志上有所不足。」

蘇家宏說，人妻也不用太難過，因為決定權在她，丈夫與婆婆只有建議，「法律是站在太太這邊的，只要你不答應，沒人可以強迫你做你不願意的事情。至少知道目前丈夫現在的狀況，未來要讓丈夫做相當的『法治教育』，讓他知道夫妻各自的財產各自所有，個人管理個人財產，夫妻不是共同財產制。並且未來少說無腦的話。」

蘇家宏強調，「重點是，如果丈夫其他的行為與態度都不錯，只是這次『失言』，給他個機會來將功折罪，讓未來的婚姻生活更幸福吧。」

此文一出，不少人紛紛留言「婆媳關係永遠難題，分開住最好解決、免變複雜」、「好會算計的婆婆」、「分析得真好，情理法兼顧，受教了」、「好一句不必為了男生的無腦而生氣，要為無法控制全局而擔心，佩服蘇律師的智慧，給予當事者情理法兼具的建議」。

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