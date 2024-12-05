北檢將搬家！　新址2千坪地重建「只蓋1棟10層大樓」

▲中華路一段上4棟建物將重建，大樓完工後將由臺北地檢署使用。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

臺北地檢署將搬家！西門町旁、中華路一段上國軍文藝中心等4棟建物核准危老重建，預計明年初拆除，後年6月動工興建檢察大樓，未來北檢會通通搬過去。有趣的是，該案土地廣達2千坪，卻只蓋1棟地上10層，容積沒有用完。

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中正區中華路一段上國軍文藝中心、中華福利站、國軍歷史文物館、國防部三軍軍官俱樂部共4棟老舊建物，近期通過危老核准，占地廣達2071坪，經查謄本地主是中華民國。

據消息指出，該地重建之後，將由法務部臺北地檢署使用。記者向臺北地檢署求證，該署證實此事，「該土地原管理機關為國防部軍備局，由法務部編列公務預算有償撥，以土地價款40.46億元分10年分期撥入『國軍營舍及設施改建基金』，取得該土地。」

臺北地檢署表示：「4建物預計於2025年1月拆除，主體工程預計2026年5月動工，規劃1棟地上10層、地下5層建築物，檢察大樓完工之後供北檢使用，也包括現在分散在不同地區的北檢第一、第二、第三辦公室，不會釋出辦公室出租。」

▲臺北地檢署未來新址小檔案。（表／記者項瀚製）

現在位於博愛路上的臺北地檢署，未來將完全搬遷到中華路上的新檢察大樓。舊址將如何運用？就得看法務部後續的規劃安排。

有趣的是，中華路上4棟建物基地達2071坪，該區為商業區，容積高，又有危老獎勵，之所以只規劃地下5層、地上10層建物，主要是因爲該區位於總統府周邊限高。

建築師劉獻文表示，該區為商四土地，容積率高達800%，試算假使建蔽75%全部蓋滿，就已可以蓋到14層樓，因此新北檢大樓礙於區域限高管制，僅規劃10層，基礎容積一定沒用完，就土地價值利用的角度來看，有些可惜。

劉獻文接著表示，新北檢大樓申請的容積獎勵也完全沒用到，但該案仍申請危老，主要用意應在於高度比放寬，可以再稍微蓋得高一點。





▲該案重建基地廣達2071坪。（圖／記者項瀚攝）

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