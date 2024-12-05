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北檢將搬家！　新址2千坪地重建「只蓋1棟10層大樓」

▲▼ 中華路 。（圖／記者項瀚攝）

▲中華路一段上4棟建物將重建，大樓完工後將由臺北地檢署使用。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

臺北地檢署將搬家！西門町旁、中華路一段上國軍文藝中心等4棟建物核准危老重建，預計明年初拆除，後年6月動工興建檢察大樓，未來北檢會通通搬過去。有趣的是，該案土地廣達2千坪，卻只蓋1棟地上10層，容積沒有用完。

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中正區中華路一段上國軍文藝中心、中華福利站、國軍歷史文物館、國防部三軍軍官俱樂部共4棟老舊建物，近期通過危老核准，占地廣達2071坪，經查謄本地主是中華民國。

據消息指出，該地重建之後，將由法務部臺北地檢署使用。記者向臺北地檢署求證，該署證實此事，「該土地原管理機關為國防部軍備局，由法務部編列公務預算有償撥，以土地價款40.46億元分10年分期撥入『國軍營舍及設施改建基金』，取得該土地。」

臺北地檢署表示：「4建物預計於2025年1月拆除，主體工程預計2026年5月動工，規劃1棟地上10層、地下5層建築物，檢察大樓完工之後供北檢使用，也包括現在分散在不同地區的北檢第一、第二、第三辦公室，不會釋出辦公室出租。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲臺北地檢署未來新址小檔案。（表／記者項瀚製）

現在位於博愛路上的臺北地檢署，未來將完全搬遷到中華路上的新檢察大樓。舊址將如何運用？就得看法務部後續的規劃安排。

有趣的是，中華路上4棟建物基地達2071坪，該區為商業區，容積高，又有危老獎勵，之所以只規劃地下5層、地上10層建物，主要是因爲該區位於總統府周邊限高。

建築師劉獻文表示，該區為商四土地，容積率高達800%，試算假使建蔽75%全部蓋滿，就已可以蓋到14層樓，因此新北檢大樓礙於區域限高管制，僅規劃10層，基礎容積一定沒用完，就土地價值利用的角度來看，有些可惜。

劉獻文接著表示，新北檢大樓申請的容積獎勵也完全沒用到，但該案仍申請危老，主要用意應在於高度比放寬，可以再稍微蓋得高一點。

▲▼ 中華路 。（圖／記者項瀚攝）

▲該案重建基地廣達2071坪。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：臺北地檢署北檢臺北地方檢察署法務部中華路搬家重建國軍文藝中心中華福利站建築師劉獻文

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