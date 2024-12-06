全球漲速冠軍！越南房價5年飆59％　房產專家：1條件是利多

▲越南最大的房地產網專家指出，房地產被認為是過去十年間國內獲利最佳的投資方式。（圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

全球房產指南（Global Property Guide）報告顯示，越南房地產價格增長速度在全球範圍內表現突出。在過去5年間，越南房地產價格上漲了 59%，遠高於其他國家，例如：美國（54%）、澳大利亞（49%）、日本（41%）和新加坡（37%）等。

根據越通社報導，2024年越南房地產會議（VRES）近期召開會議，其中越南最大的房地產網（Batdongsan.com.vn）副總經理阮國英重點分析越南房地產市場近30年的發展歷程，並展望全球房地產市場趨勢。

阮國英表示，越南人民主要使用金融市場、房地產、黃金、外幣和儲蓄存款等幾個面向作為主要的投資管道。值得注意的是，房地產被認為是過去十年來國內表現最好的投資方式。

阮國英對房地產市場分析時指出，經濟、管理和社會三大因素對房地產價格起到關鍵作用。越南是一個人均GDP和通貨膨脹率較高的國家。此外，越南國內利率環境的改善以及多種投資管道進一步增加了消費者購買房地產的需求。

目前，越南的利率環境逐漸回歸到更有利的水準，而越南國民資產儲備比例為 32.8%，位居全球第27名，超過全球平均水準（27.1%）。

阮國英表示，越南是全球房地產擁有率最高的國家之一，高達9成，高於東南亞地區的一些國家，如：新加坡（88%）、印尼（84%），以及美國（66%）和澳大利亞（66%）等。