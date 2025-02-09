在台南讀書「要把北部房賣掉」改買南部房？網搖頭：你還年輕

▲現在買房子好嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要去南部讀書，會不會因此賣掉北部的房子，並轉而在南部買房？近日有網友發文表示，因為觀察到台南房價有在漲，加上他在當地讀書，因此父母就在思考，是不是要把北部的房子賣掉，改買台南的房子？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「這幾年買房子好嗎」為標題發文，提到他們觀察到台南房價有在漲，加上他目前正在當地讀書，所以父母就在想要不要把北部的房子給賣了，改到台南買房？如果真的買了，萬一他大二沒有抽到宿舍，也不用另外租屋。

原PO表示，雖然台南房價有在漲，但是他同時也擔心，會不會買了以後，房價卻下跌。他也舉例，像是現在可能花了5000萬買房，結果等到他幾年後畢業，卻只剩下4000萬元，因此他就想知道，這幾年買房好嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你現在就可以先問學長姐，先預約大二的外面租屋。為了你買台南房子，不值得，四年過很快」、「建議有能力、有剛需再買」、「北部房子以後還是會增值，南部的就沒增值那麼多了」、「你還年輕，誰知道你大學後會不會再回北部，除非你要定居台南另當別論」。

也有網友表示，「不要賣掉北部的房子，直接買一棟房子在台南。人在哪就買哪，畢業不在台南工作也不要賣掉」。