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內政部指租金實登「恐現負面影響」　業者一面倒支持透明化

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／ETtoday資料照）

▲內政部打槍「租賃全面實價登錄」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／台北報導

內政部打槍「租賃全面實價登錄」，認為恐將造成租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等負面影響。不過，租服業者仍建議全面揭露，並備註上屋況各式配備，讓租金行情更精準。此外信義房屋專家表示，若政策上路，雖然租屋供給可能下降，但比例應不會太高。

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內政部今（5日）表示：「房屋租賃是私權行為，難以確實掌握實際租金金額，且如契約期間短、變動頻繁，加上出租標的設備、條件等差異甚大，如果全面推動租賃實價登錄，恐將造成租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等。」

對此，台北市租服務公會理事長陳柏勳表示，為解決租屋黑市，也讓租屋族更有保障，租賃實價全面揭露、租金全面透明化，才是一條正確的路，「目前租金價碼沒有完全實登、完全透明，不少租屋族因掌握不了行情，最後無奈租貴了。」

至於內政部提到的出租設備、條件差異大，陳柏勳則認為：「這不是問題，就在實價登錄備註屋況條件，及像是有沒有附傢俱、有沒有附冷氣，把各式條件都備註清楚，揭露的租金行情就相當準確。」

▲▼租屋,租金,房東,打房,房市,套房,雅房,分租,北漂。（圖／記者賴志昶攝）

▲在實價登錄備註屋況條件，揭露的租金行情就會更準確。（示意圖／ETtoday資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「若租賃強制揭露，房東就得曝光租屋事實、得繳稅，直接乾脆不租了，造成市場供給減少，但比例應該不會太高。」此外，影響租金價格的，主要是通膨、供需，租賃實價登錄若上路，只是會讓租金價格調整更有效率。

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關鍵字：租屋租金實價登錄租賃實登內政部信義房屋曾敬德

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