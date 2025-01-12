在家沒有自己的房間　馬國男抱怨：沒能力就別多生孩子

▲原PO認為與其他人共用房間毫無隱私。（示意圖／CFP）



記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男網友發文抱怨，他在家中並沒有屬於自己的房間，必須與家中其他人共用，毫無隱私可言，勸請父母若沒有能力替孩子準備獨立房間，就別生那麼多孩子。此文一出，男網友遭部分網友斥責，稱他不懂感恩。

星洲網報導，這名男網友並未詳細說明家中環境，房間數量、兄弟姊妹的人數也不得而知。男網友稱，奉勸所有準備當父母的人，「如果你們無法為將來的孩子提供單獨的房間，就別生太多小孩」，若家中只有2間額外房間，那生2個孩子就好，特別是小孩年齡差距較小的狀況，「青少年因為需要與別人共享房間，沒有隱私，好痛苦」。

不過男子的想法並未獲得多數網友的認同，認為原PO似乎沒吃過苦，不懂得感恩。有人認為，考量到目前的經濟狀況，並非所有父母都負擔得起大房子，或有足夠空間讓每一名家庭成員都有完全的隱私，且隱私問題也不該成為孩子抱怨的理由。

也有網友直說，「你的父母能為你提供遮風避雨的地方，就該知道感恩，若你那麼想要隱私，那就搬出去，自己找地方住，自己賺錢」、「你想要的隱私是什麼？是看成人片嗎？我有自己的房間，但大多數時間都是與家人在客廳待著，房間基本上只是用來睡覺和換衣服」。