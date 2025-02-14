選40年房貸遭媽嗆「到70歲還在繳錢？」　一票卻大推：欠越久越好

▲網友認為選40年最優。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

房價越來越高，不少人為了降低每月還款金額，會選擇背40年房貸，一名女網友表示，自己是首購族，想在高雄買房，找了兩家銀行談貸款方案，分別是30年和40年，本來想選40年，但媽媽卻說「妳到70歲還要繳房貸嗎？」因此猶豫該不該選30年。對此，網友一面倒勸她選40年，「欠越久越好，通膨會幫妳吃掉」。

原PO在Dcard發文，目前在台北工作，之後考慮回家鄉高雄，剛好手上有一筆頭期款，不希望未來回高雄時，房價已經漲到買不起，因此打算直接先買起來。她找了2間銀行談首購貸款流程，第一間銀行可貸8成，利率2.40，可貸30年，第二間銀行可貸8成，利率2.47，可貸40年。

原本她只想貸30年，但後來擔心生活壓力太大，因此考慮40年的方案。不過，媽媽卻說「你要到70歲還在繳房貸嗎，而且40年還會多利息」，這讓她陷入了糾結，想知道貸款30年跟40年的差別。

對此，網友一面倒推薦40年，「選40年你可以自己額外還款，30年還完。選30年想40年還就不可能了。當然是選40年」、「貸款利率差不多，當然越久越好」、「過去的思想會覺得欠銀行不好，但是現在瞭解了『通膨』跟『投資』後，才會知道『欠越多欠越久』越好」、「會投資當然是慢慢還最好」、「欠錢就是欠越久越好，通膨會稀釋掉負債」、「通膨會把貸款利息吃光光。現在的1萬元和40年後的1萬元，購買力絕對差很多」。