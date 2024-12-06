一層2戶！瓊瑤逝世「淡水億元豪宅變凶宅？」　律師給答案

▲瓊瑤在家中逝世。（圖／翻攝瓊瑤粉專）



網搜小組／劉維榛報導

一代傳奇作家瓊瑤在淡水住處輕生，但她以「翩然的去了」，盼各界別為她難過，享壽86歲。對於住家是否成為凶宅，巴毛律師（陳宇安）表示，過去內政部曾做出涵釋，如果非自然死亡在自己家（專有部分），「那你家會變凶宅」。

陳宇安在粉專《巴毛律師混酥團》指出，「瓊瑤輕生，房子會變凶宅嗎？答案是會。」過去內政部做出函釋，「於其建築改良物之專有部分（包括主建物及附屬建物），曾發生凶殺或自殺而死亡（不包括自然死亡）之事實（即陳屍於專有部分），及在專有部分有求死行為致死（如從該專有部分跳樓）；但不包括在專有部分遭砍殺而陳屍他處之行為（即未陳屍於專有部分）」。

陳宇安也翻成白話文，意思就是如果你非自然死亡在自己家（專有部分），那你家會變凶宅；還有如果你在家裡準備當小飛俠，跳出去砸在二樓露台，二樓跟你家都是凶宅。」陳宇安也提到，之前她去看房時，因此放棄了一間很不錯的露台戶。

陳宇安接著說明，至於其他部分（鄰居家）在法律上不算凶宅，凶宅在法律上會被當作物之瑕疵，房價當然有影響，其他戶雖然不是法律定義上的凶宅，但房價多多少少會受到波及。

據了解，瓊瑤住處一層2戶，她與兒子、媳婦分別各住一戶，並取名「雙映樓」，統一坪數160坪，每坪約60多萬元，總價破億元。物業管理表示，瓊瑤為人低調，不會從大門進出，如果有包裹，管理人員都會送到門口後通知住戶。

而瓊瑤輕生前一天，曾告訴兒媳何琇瓊「明天中午來我家找我」，結果兒媳依約到家中，開門後卻不見婆婆人影，最後才在房間找到瓊瑤，但她已陳屍在沙發上。

關於瓊瑤的後事部分，家屬在臉書向各界表達致意，「我們謹遵她曾經的叮嚀以及在最後聲明上的囑咐。告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情。」

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