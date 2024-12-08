彰化日治老屋「八卦園旅館」遭火噬嚴重受損　部分屋主盼能都更

▲彰化火車站旁的民宅火警延燒6間房。（圖／民眾提供）



記者董美琪／綜合報導

彰化市光復路近百年建物「八卦園旅館」今年七月遭火噬，一些屋主認為非文資建物，希望爭取都更重建。對此，彰化縣建設處表示，後續將視同意比例輔導自主更新或採危老重建辦理。

今年7月，彰化市長安街的一間民宅因疑似電風扇電線起火，導致10棟民宅被燒毀，其中包括位於光復路的7棟日治時期興建的八卦園旅館。

根據國家文化記憶庫的說明，八卦園旅館約興建於大正至昭和初年間，是和洋折衷的三層樓連棟大型建築，具有當時流行的現代建築風格。由於位於彰化驛（今彰化火車站）前交通便利、繁華的街道上，1930年（昭和5年）代由於台灣興起珈琲店風潮，故一樓有提供女給的珈琲店消費文化，在車站前熱鬧的街道上廣受投宿的客人與消費者歡迎。戰後，彰化驛前通改名為光復路，而此七連棟建築仍以八卦園大旅社經營旅館業務，是1960－70年代（約民國50－60年代）彰化市區最高級與聞名的旅社。

▲彰化火車站旁的民宅火警延燒6間房。（圖／記者唐詠絮翻攝）



一名屋主向媒體表示，老屋因火災嚴重受損，難以進行整修。目前部分屋主已經同意參與都更。由於八卦園旅館位於台鐵彰化車站附近，屋主認為如果縣府協助進行都市更新，除了提升居住環境品質，也能帶動商圈的發展。

彰化縣建設處表示，由於建物和土地都是私有產權，且地主是否同意都更的部分還未整合完成，將視屋主的同意比例，進行自主更新或危老重建的輔導。

文化局表示，被燒毀的老建物並未被提報申請為文資建物，因此不具有文資身分，不適用文化資產修復。但是，由於這棟建物的屋齡超過60年，如果屋主有意願按照老屋的外貌進行修繕，可以申請老屋修繕計畫補助。補助金額最高50萬元。