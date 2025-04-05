329個案表現差異大　信義：2條件「有較高成交機會」

▲329檔期來臨，若物件具獨特優勢、價格合理，仍有較高成交機會。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

自住成為市場主力，買家購屋決策趨於謹慎，成交速度相對放緩。信義房屋專家表示，329檔期來臨，若物件具獨特優勢、價格合理，仍有較高成交機會。外觀察農曆年後買氣有稍微回溫，近期房貸狀況趨於穩定，銀行放款意願提高。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年9月央行第七波信用管制實施後，成屋市場明顯轉變，投資客退場，自住需求成為市場主力，自住買家購屋更趨謹慎，決策時間拉長，導致成交速度放緩。」

不過，曾敬德也觀察：「農曆年後雖然買氣回溫，只是由於近年房價漲幅較大，買家對價格更加敏感，偏好具吸引力的物件。」

銀行貸款方面，曾敬德觀察：「近期房貸狀況趨於穩定，銀行放款意願提高，有助於提升買家購屋意願，同時房屋平均流通天數拉長，顯示屋主願意在價格上作出彈性調整，以提高成交機會。」

▲曾敬德觀察，近期房貸狀況趨於穩定，銀行放款意願提高。（圖／記者黃國霖攝）

至於329檔期，曾敬德表示：「將呈現『個案表現差異大』的趨勢，具特殊賣點之物件，如大面積開發、鄰近捷運站等，若價格合理，仍將受到市場青睞。」

得意佳副總陳威任表示，線上個案雖然不可能再像以前一樣熱銷，只要符合低總價、建商具有一定品牌力，銷售去化還是跑得動。而價格方面，他認為：「只要是蛋黃區，就不會有太大的修正風險。」

陳威任特別強調，蛋黃區的定義不是過去所認知的，只與市中心的遠近比較，「只要一個地方有公共建設、也有就業人口支撐，自己就會形成蛋黃區。」

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