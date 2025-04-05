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高資產族眼光瞄向杜拜房地產　專家：0稅政策吸引人

▲▼ 杜拜房地產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全球市場中「杜拜奇蹟」吸引不少投資人目光，圖為世界第一高樓「哈里發塔」。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

高資產人士早於2022年啟動重新配置資產念頭，而深耕竹苗區科技圈的飛鷹地產董事長王銘國日前成立飛豬國際地產，表示將從竹科開始向中科、南科瞄準科技族，進軍杜拜房地產。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

央行房市雖在放款採取第七波信用管制，但對比主計總處近期上修2025年超額儲蓄預測，金額估衝4.58兆元，再寫歷史新高，不僅連3年攀升，2025年超額儲蓄率首度衝破17%大關，同為歷年最高，反映出閒置資金仍多。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲深耕竹苗區科技圈的飛鷹地產董事長王銘國（右3）宣布成立飛豬國際地產，前進杜拜。（圖／記者陳筱惠攝）

作為中東地區主要經濟和金融中心，杜拜吸引大量來自世界各地的專業人士與企業家。以阿聯酋來說，約1000萬人的居民中，就有近90%是外國人，成為全球少數房地產市場持續增長的地區。

飛鷹地產董事長王銘國說：「過去10年海外不動產投資已經成為台灣高資產人士的資產固定配置。杜拜房地產由政府推出的房地產監管機構RERA，市場相對透明，且同價值房屋，租金報酬率比台灣高出約5~6倍。」

以實際案例來比較，杜拜市中心大眾交通工具1站的距離，約45坪預售屋，換算台幣總價約2250萬元，單價含精裝修、家具約50萬元。而台北市信義計劃區1站的距離，單價上看150萬元，總價需拉高到6750萬元。另一方面，以稅制來觀察，台灣持有、轉售成本相當高。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲杜拜、台灣房地產稅制比較表。

飛豬國際地產創辦人林咏震：「我看中杜拜的長期優勢，所以提早規劃購入增值潛力高的地段，購入原因除來自房市成長動能，還有目前杜拜採0稅政策，個人購屋、賣房、出租、預售屋轉售，通通免繳所得稅、贈與稅、遺產稅等，交易僅需支付總價約4％的登記稅。」

依照目前杜拜政策，房產投資達200萬元迪拉姆（約新台幣1800萬）即可獲得10年黃金簽證，且為三代合法長居，購入的案件同時也能申請合法Airbnb實施租賃。最重要的是，外國人也可在杜拜開設銀行帳戶和辦理房貸，貸款成數可達5成。

▲▼ 杜拜房地產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲依照目前杜拜政策，房產投資達200萬元迪拉姆（約新台幣1800萬）即可獲得10年黃金簽證吸引不少人投資。（圖／業者提供）

長期經營國際及東南亞市場的跨國租房管理系統金箍棒智慧物管（JGBSmart）執行長田智娟說：「約自2022年開始，杜拜及阿布達比的管理公司用戶增加得相當明顯，當地租金普遍是租客預繳1年，且簽約時一次提供支票。此對房東及管理公司來看，非常友善。」

不過海外不動產交易風險高，田智娟認為：「投資海外不動產，交易安全及風險管理始終是最重要的議題，建議投資者選擇經政府認證的合法中介或開發商，確保交易的安全性，也要選擇相對黃金地段，如市中心區DamacLagoons與Hills別墅區。」

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

關鍵字：台灣高資產杜拜房地產飛鷹地產海外不動產房價科技業飛豬國際

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