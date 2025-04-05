瞄準同區整併！　坤悅開發再砸6.9億買北屯透天社區

▲台中市北屯區文昌二街過去是整排透天社區，現已被上櫃建商坤悅開發公告以分批取得方式。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區文昌二街過去是整排透天社區，不過另一面即是繁華的北平路，屬於四期重劃區的精華區，上櫃建商坤悅開發去年8月公告以總價10.98億元，取得文昌二街10戶透天社區，並連同轉角便利商店，共計561.14坪土地後，如今再加碼砸6.9億元，拿下左方屋齡41年的透天社區。

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上櫃建商坤悅開發公告分2批，拿下北屯區東峰段9-1地號等16筆土地及地上建築物，一筆為247.77坪、4.616億元，另一則是122.81坪、2.21億元取得。

經查，此次公告位置，就與去年8月份公告的東峰段土地相鄰，目前合計總價17.8億元、土地整合面積達931.67坪，拆算單價每坪土地成本191.15萬元。不過據周邊商家透露，建商應是還有意擴大整合，收購腳步應不會停歇。

▲另一側的北平路三段上，則是有國泰建設拿下的「徐家莊手打麵」。（圖／記者陳筱惠攝）

而另一側的北平路三段上，則是有國泰建設於去年2月以總價10.45億元拿下北平路「徐家莊手打麵」與鄰地，土地面積約567坪，也讓在地人笑稱：「這個街廓快變天選之地，都是上市櫃集團收購蓋大樓。」

而台中四期重劃區發展許久，近期新興重劃區土地交易熄火，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔則分析：「以北平路週邊來說，生活機能相當好，也是四期核心地帶，加上離捷運文心崇德站相當近，有捷運優勢、生活機能以及危老效應。」

▲北平路週邊來說生活機能相當好，也是四期核心地帶，離捷運文心崇德站相當近，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

黃昭閔表示：「雖然近期房市景氣不佳，買賣雙方觀望心態濃厚，但同時對於蛋黃區土地的保值性也增強，近期反而都是市中心土地的成交資訊，且最重要的是危老都更的收購，在貸款上面現在有絕對優勢，因此才會造成單價維持高點的情況。」

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