家戶屋頂光電補助來了！每戶最高領30萬　申請只需備5文件

▲光電補助300坪以下最高領30萬 。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

記者陳致平／台北報導

能源轉型是國家重要政策，行政院日前通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，經濟部表示將針對屋頂面積1000 平方公尺以下之私有建築物，每案最高30萬元，可創能1,200MW，帶動720億元投資額。

經濟部表示，太陽光電為我國發展能源轉型的重點，其中屋頂型光電已於2024年3月提前達成8GW的目標，然而家戶屋頂太陽光電仍有極大潛力，故推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，計畫全程為2025年至2028年，總經費共40.8億元，每年10.2億元，獎勵對象為屋頂面積1,000平方公尺以下（約300坪），每kW獎勵設置民眾3,000元，每案最高30萬元，

經濟部說明，地方政府可自行編列經費加碼補助，增加家戶設置普及率，透過擴散效應帶動設置，總計劃可創能 1,200MW，帶動720億元投資額。

此外，經濟部為了獎勵機制便民，大幅簡化民眾申請流程，預計可推廣12萬戶設置光電。未來申請人在地方政府辦理設備登記時，即可同時申請獎勵金；紙本作業上僅須備妥5項文件，包括申請表、身分證明文件、設備登記文件、領據及存摺影本。

目前經濟部、內政部和地方政府仍須進一步溝通，未來在細則和作業實施辦法上，將討論具體規定，未來也將提供相關指引範本，供地方政府參考。