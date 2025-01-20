「真的透天了」65年老屋開價738萬　房仲：買地送屋不算貴

▲連天花板都沒有的透天住家，開價738萬元求售，會有人想買嗎？（圖／翻攝自住商不動產房屋網）

記者張雅雲／高雄報導

南部人愛住透天出名，但是連天花板都沒有的透天住家，開價738萬元求售，會有人想買嗎？該透天位於台南南區，屋齡65年，特別註明開放式隔局，引來不少在地人笑稱是「戰地風透天」，在地房仲表示，買地送屋其實不算貴。

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該透天位於台南南區大成路二段巷內，根據銷售資料顯示，地坪44.7坪、建坪22坪，屋齡65年，為地上1樓透天，強調大面寬、大地坪、低總價，並註明為開放式隔局。不過屋況未經整理，連屋頂都已經消失的舊透天，開價738萬元，換算地坪單價為16.5萬元，引來不少在地人嘖嘖稱奇，更笑稱是「戰地風透天」。

住商不動產台南水交社富喆加盟店店東許名震表示，大成路離最熱鬧的金華路商圈也不遠，周邊生活機能好，南區又有碳佐麻里新興園區開幕，未來還有誠品將進駐，房市議題豐富，帶動近年成交量。

目前該區土地行情，落在單坪2字頭，該透天1字頭價格堪稱「買地送屋」，其實不算貴，符合區域行情。

▲南區有碳佐麻里新興園區開幕，未來還有誠品將進駐，房市議題豐富。（圖／記者張雅雲攝）

由於碳佐麻里周邊屋齡40年公寓，近來甚至有屋主開價破千萬元，單坪也要25~30萬元，5年前舊透天開價還在500~600萬元，連投資客也會買來整修後轉手出售，現在已有一倍漲幅，開價達1000~1200萬元。

許名震指出，相對公寓、新大樓，該區老透天價格相對親民，且老屋有室內坪數實在、較低公設比等優點，受部分購屋族群青睞，只要符合行情，透天詢問度都超高，即使近期有央行信用管制，該區一有透天釋出，甚至有物件出現單周就能收到3組議價。

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