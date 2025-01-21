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靠北屯造鎮案營收破百億　富華新今年聚焦高價區

▲▼ 建商尾牙,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲進入尾牙季，中部各建商也紛紛傳出喜訊，營收紛紛創歷史新高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

進入尾牙季，中部各建商也紛紛傳出喜訊，其中新業建設去年銷售總額達86億元，台中上市櫃建商也受惠新建案大量交屋挹注，2024年營收創歷史新高，包含富華新（3056）靠著北屯區造鎮案「心之所向」交屋助攻營收衝破百億大關、達到127.54億元。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

台中上市櫃建商，除了大船入港的富華新（3056）營收達到127.54億元外，看好台中水湳經貿園區的開發潛力，預計推出水湳「文商15」、「文商53」及北屯區太原路案，總銷合計約達175億元。

櫻花建設（2539）營收也高達90億元、2025年櫻花建設預計在彰化、台中一口氣推出5個新建案，總銷達180.3億元。

▲▼ 建商尾牙,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新業建設去年銷售總額達86億元，2025年將推出台中14期823公園文教特區新案、台中清水新案。（圖／記者陳筱惠攝）

在地建商部分也不遑多讓，新業建設去年銷售總額達86億元，包含台中沙鹿區中科宅「新業微丘森鄰」與14期精品宅「大塊藏硯」皆在去年創下100％完銷佳績；去年第四季推出的竹南火車站前24層地標「新業恆一」，開案短短四個月，銷售即突破85％，成交金額超過70億元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

展望2025年，新業建設預計於第一季推出台中14期823公園文教特區新案，總銷金額16億元、第三季推出台中清水新案，總銷18億元。

而富旺國際2024年合併營收為47.7億元，創歷史新高，且目前富旺手握5個危老重建案，包含台中富旺千蘊、台中西屯區何安段、台中北屯區同榮段、彰化嘉紹段、彰化延和段，其中，彰化嘉紹段預計第二季開案。

富旺總經理林宗毅表示：「富旺目前全台規劃建案總銷近380億元，總戶數近3000戶，展望2025年仍會著重都更危老並且持續朝首購類產品為主。」

▲▼ 建商尾牙,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看準科技業爆發力的泰御建設董事長李金池（左）認為隨著時間推移、產品價值會被看見。（圖／業者提供）

觀察線上開發商動向，皆朝向議題豐富的14期、水湳經貿園區邁進，看準科技業爆發力的泰御建設，目前位於西屯七期的「泰御天鑄一」即將交屋，西屯12單元的「泰御天鑄二」銷售中，近期公開「泰御Sky Island」就位於水湳經貿園區文商段。

泰御建設董事長李金池認為：「當前正處房市景氣轉換，但產品好銷售就沒有問題，同樣背景就跟前幾年青海路的『泰御天鑄二』時，一推出就受到房市政策干擾，但隨著時間推移、產品價值會被看見。」對前景相當看好。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

關鍵字：台中建商新業建設富華新櫻花建設在地建商

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