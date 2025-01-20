捷運藍線帶動台中房市爆發　 一表看懂增值潛力區

▲台中市捷運工程局於元旦正式揭牌，預告未來30年將進入交通工程大爆發時代。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市捷運工程局於元旦正式揭牌，預告未來30年將進入交通工程大爆發時代，尤其是全長24.78公里的捷運藍線將力拼動工，沿線七大行政區房價更是未演先轟動，沿線漲幅從8~60%皆有，專家分析，捷運藍線的推動，沿線房市有望從2025年開始迎來補漲行情。

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根據實價登錄統計，捷運藍線行經七大行政區近3年預售大樓、華廈房價漲幅，位於海線地區的梧棲、沙鹿、龍井漲幅分別為8.4%、33.5%、8.8%，沙鹿區為海線漲幅最高區域，房價從2022年每坪28萬元，上漲到37.4萬元；另外，位於市中心的西屯區漲幅也不少，從2022年每坪59.9萬元，上漲到每坪72.4萬元，成長20.8%。

西區及東區則是分別成長16.3%與2.3%，而中區則是從2022年每坪30.4萬元，上漲至50.2萬元，漲幅達65%，居七大行政區中漲幅之冠。

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「中區過去新案量少、房價基期低，以2022年來說，預售屋每坪3字頭，與海線的沙鹿、龍井有著差不多的房價水準，不過中區本既有的生活機能、學區資源豐富，加上區域再生計畫、交通建設、百貨等利多影響，房價急速拉抬，甚至已有預售新案站上6字頭，確實是房市補漲黑馬之一。」

另外，擁有海空雙港優勢的沙鹿區，近年受惠於中科人口紅利而躍升海線第一大城，再加上特五號、捷運藍線、橘線建設等交通題材帶動，房價快速上揚，短短時間房價就從3字頭到5字頭。

▲海線地區受惠於中科園區帶來的人口紅利與產業園區利多，未來隨著捷運藍線將與市中心生活圈快速串聯。（圖／記者陳筱惠攝）

敦璟開發經理蔡鴻霖指出：「捷運藍線的開發不僅是台中市交通建設的重要里程碑，更是房市的強力催化劑。以市中心為主的中、西區，由於區內建地稀少且多為40年~60年的透天民宅，過去市場發展相對緩慢而被低估。不過，隨著危老重建獎勵政策、區域再造計畫及捷運藍線的推動，終於開始迎來補漲行情，可見建設對地方發展之重要性。」

至於海線地區，受惠於中科園區帶來的人口紅利與產業園區利多，近年來房市熱度居高不下，未來隨著捷運藍線完工，將與市中心生活圈快速串聯，有望持續推升房價與市場熱度。

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